У российских предприятий повысился уровень оптимизма

Индикатор бизнес-климата Банка России (ИБК), по данным августовского опроса, вырос и второй месяц подряд находится в положительной области. Ожидания предприятий сохранили оптимистичный характер, при этом текущие оценки бизнес-условий несколько ухудшились, сообщается на сайте ЦБ.

Статья по теме: В России впервые с февраля бизнес позитивно оценил деловой климат

«Оценки бизнес-климата второй месяц подряд сохраняются в положительной области: ИБК по данным опроса в августе вырос до 0,6 пункта (с 0,4 пункта месяцем ранее). Рост индикатора обусловлен улучшением ожиданий компаний на ближайшие три месяца», — говорится в докладе Центробанка.

При этом, предприятия ухудшили оценки текущих условий, прежде всего в части производства. Так, в обрабатывающих производствах (особенно потребительских товаров), розничной торговле и сфере услуг бизнес продолжает отмечать перебои с поставками импортного оборудования, запчастей и комплектующих. Важным фактором, сдерживающим деловую активность, остается нехватка персонала. Наиболее остро эти проблемы проявились в обрабатывающих производствах, транспортировке и хранении, а также в сельском хозяйстве, подчеркнули в ЦБ.

«Вместе с тем ожидания компаний большинства отраслей сохранили позитив в условиях замедления роста рисков хозяйственной деятельности (четвертый месяц подряд), постепенной переориентации на новых поставщиков и покупателей, а также менее интенсивного роста издержек», — сообщили в ЦБ.

Самый большой оптимизм наблюдается у аграриев, что может быть связано с хорошими прогнозами на урожай. Выраженно негативные ожидания зафиксированы в металлургической отрасли, где из-за сжатия экспорта в условиях санкций предприятия вынуждены снижать объемы выпуска, отметил регулятор.

Кроме того, мониторинг предприятий нефинансового сектора показал, что в большинстве отраслей рост производственных издержек замедлился, как и рост текущих цен на готовую продукцию и услуги предприятий. ЦБ объяснил это отложенным влиянием укрепления рубля во II квартале и сдержанным спросом.

