В деле разрушения памятников латвийские воасти потеснили варваров

23 августа 2020 года латвийские власти начали демонтаж памятника Воинам Освободителям Риги от фашистских захватчиков. Был разрушен его постамент, варварски разорваны гигантскими гидравлическими ножницами на части и вывезены на мусорный полигон три бронзовые фигуры советских воинов.

На очереди 80 метровая монолитная бетонная колонна, увенчанная золотыми пятиконечными звёздами и бронзовое скульптурное изображения Матери - Родины. Сегодня, вслед за сыновьями, публичной казни будет предана бронзовая Мать – Родина. Дольше сможет продержаться колонна. Подготовка к ее подрыву займет несколько дней.

Ежегодно на День Победы к мемориалу приходили поклониться своим героическим предкам десятки тысяч рижан. Вся площадь перед монументом в этот день была устлана ковром из цветов.

Монумент Воинам Освободителям является сакральным местом для местных русских, которые в независимой Латвии подвергаются открытой дискриминации и насильственной ассимиляции. На День Победы они набирались у монумента Победы сил жить во враждебном окружении дальше.

"Местом силы" для нынешних властей всегда был монумент Свободы, куда они ежегодно приходили 16 марта – поклониться воинам Латышского легиона войск Ваффен СС, положивших свои жизни на алтарь Победы Третьего рейха.

Власти Латвии рассчитывают, что путем уничтожения памятников материальной культуры, запретов на использования русского языка в общественном обороте и в школе им удастся построить этнически чистое – латышское общество. Эта цель прописана в конституции республики, к решительным действиям по ее достижению в последнее время призывают ведущие политики страны.

Русские определены депутатами правящей коалиции, как те, кого "надо вывести из шкуры страны"(Эдвин Шноре). Что ж, про тех, кто определяет собственную страну как покрытое шкурой животное, это о многом говорит..

Под намеченный проект построения этнически чистого общества уже начались депортации российских граждан в Россию, в тюрьму упрятали всех тех, кто был способен организовать протесты против надругательства над памятью предков.

Чтобы посильнее ущемить местных русских и подавить возможные протесты, парламент страны несколько дней тому назад определил Россию "террористическим государством" и разорвал в одностороннем порядке многие договора, связывающие страны – соседи.

При совершении этого недружеского акта официальная Рига надеялась на то, что Москва не отреагирует на происходящее глумление над русскими духовными ценностями и на насилие над соотечественниками.

Уверенность в безнаказанности действий по построению общества, разделенного на высшие и низшие расы нынешней правящей элите придал министр обороны США Ллойд Остин, который 9-10 августа гостил в стране.

Содержание переговоров Ллойда Остина с премьером Кришьянисом Кариньшем, президентом Эгилом Левитсом и министром обороны Атисом Пабриксом до широкой публики не довели.

Однако 20 августа в Ригу прибыли тяжелый транспортный корабль Арлингтон и десантный корабль Гунстон Холл Они привезли корпус морской пехоты. Личный состав корпуса немедленно отправился осматривать достопримечательные места в Старой Риге.

Отметим для тех, кто не бывал в столице Латвии: от Старой Риги до памятника Воинам Освободителям прогулочным шагом идти пятнадцать минут.

Осмысливая разрушение памятника Воинам Освободителям в Риге и разрушение еще шести десятков монументов и памятников советским воинам по всей Латвии, ищешь аналоги в истории. Таким аналогом может быть разрушение античного Рима ордами готов.

Современник событий Сократ Схоластик сообщает о последствиях захвата города готами: «Взяли сам Рим и, опустошив его, многие из дивных его зданий сожгли, сокровища разграбили, нескольких сенаторов подвергли различным казням и умертвили».

Имя готов, а затем вандалов и других варваров, разрушавших и осквернявших Рим стало нарицательным. Полторы тысячи лет никто не мог превзойти их в деле уничтожения и разграбления культурных ценностей.

Правящая в Латвии латышская элита своих учителей готов, вандалов и прочих варваров, несомненно, превзошла.

Единственно, она не учла, что духовные ценности русские хранят в своем сердце и ассимилировать их путем уничтожения материальных памятников невозможно. Рижане сейчас собираются на месте частично разрушенного памятника и зажигают в честь трагически погибших за них бронзовых воинов поминальные свечи.