Переезд на ПМЖ в Болгарию: что стоит учесть

Болгария – это небольшая страна, расположенная на юге Европы. Ее визитной карточкой являются туризм и сельское хозяйство. Страна богата различными природными красотами, славится уникальным климатом, теплым морем, многочисленными отелями, которые ежегодно принимают у себя туристов. Почему все больше иностранцев выбирают Болгарию в качестве места для постоянного переезда и как получить болгарский ПМЖ рассказывают юристы миграционной компании Migronium.

Чем привлекательна Болгария?

Болгария схожа по менталитету, культуре и языку с постсоветскими странами, многие наши соотечественники интересуются этим государством. Это является основным критерием ее выбора для тех, кто решился переехать в другую страну. Схожесть существенно упростит процесс адаптации и интеграции в дальнейшем. Болгария отлично подойдет для ценителей тихой и спокойной жизни.

Чтобы остаться в этой замечательной стране на ПМЖ, необходимо соблюдать все законодательные нормы. ПМЖ – это официальный статус с разрешением на постоянное проживание и пребывание в государстве, регламентируемый законом. После ПМЖ становится возможным оформление гражданства.

Какие привилегии можно будет получить:

возможность многократно пересекать границу;

право легального трудоустройства наравне с местными жителями;

после пятилетнего постоянного проживания можно получить гражданство страны;

возможность получать необходимое медицинское обслуживание;

оформление пенсии по достижении необходимого трудового стажа и возраста;

бесплатное образование как в школах, так и в высших учебных заведениях;

возможность оформить шенгенскую визу в более упрощенном порядке.

Вам предоставляется возможность проживать на территории Болгарии неограниченное количество времени, если у вас имеется постоянный вид на жительство. Со временем придется просто переоформить ваш загранпаспорт, когда истечет срок его действия, но эта услуга для вас будет бесплатной. В будущем вы просто сможете стать полноценным гражданином.

Особенности получения статуса ПМЖ

Актуальные способы иммиграции в Болгарию:

обучение (необходимо прожить на территории страны 5 лет);

покупка недвижимости (стоимость от 300 тысяч евро);

заключение брака с гражданином страны;

бизнес (с возможностью предоставления минимум 10 рабочих мест);

воссоединение с семьей;

репатриация;

крупные инвестиции;

приглашение приехать от резидента страны.

Порядок получения ПМЖ такой:

оформление визы для иммиграции;

пересечение границы с Болгарией;

обращение в миграционную службу;

получение сначала ВНЖ (действует в течение 12 месяцев), а в дальнейшем ПМЖ (обычно после 5 лет проживания) и гражданства.

Для достижения желаемого результата вам нужно будет подготовить пакет документов. К таковым следует отнести оригинал внутреннего и загранпаспорта, справку о прохождении медкомиссии, справку об отсутствии судимости и квитанцию об уплате госпошлины.

Может показаться, что все эти этапы для получения постоянного вида на жительство представляют собой сложный и трудоемкий процесс, но на самом деле, если к данному вопросу изначально отнестись со всей серьезностью и ответственностью, то все пройдет легко. Также не стоит забывать об упрощенном и более быстром варианте переезда в Болгарию - репатриации. Благодаря ей получить болгарский паспорт можно уже за полтора года. Иммиграция во всех ее проявлениях – это всегда определенные риски. Обязательно обращайтесь к профессиональным юристам и консультантам по иммиграции, чтобы упростить переезд.

Болгария благодаря наличию большого количества преимуществ привлекает внимание все большего количества людей. Если вы тоже хотите сюда переехать, вам стоит тщательно спланировать каждый свой шаг, а еще лучше - доверить бумажную волокиту профессионалам миграционной компании https://migronium.com/ и тогда у вас все обязательно получится!