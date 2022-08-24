Полный провал энергетической политики Вашингтона на Ближнем Востоке

Не так давно Джо Байден ездил в Саудовскую Аравию, чтобы лично попросить короля Салмана и фактически управляющего королевством из-за его слабого здоровья кронпринца Мухаммеда об увеличении добычи нефти. В Белом доме мечтали о снижении цен на нефть, а вместе с ними и запредельно высоких тогда цен на бензин на американских автозаправках. Домой президент США вернулся с туманными и малозначимыми обещаниями помощи, но, как согласились практически все специалисты, с пустыми руками. За месяц, миновавший после визита Байдена в Джедду, аравийские официальные лица несколько раз что-то говорили о готовности увеличить добычу, но ничего, как и следовало ожидать, для этого не делали.
Участники соглашения ОПЕК+ увеличили добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. бар./д. Амос Хохштейн, старший советник Госдепа по вопросам энергетической безопасности, заявил накануне саммита ОПЕК+, состоявшегося 3 августа, что ждет встречу нефтяных министров с оптимизмом и что на ней ожидается увеличение нефтедобычи как минимум на 500 тыс. баррелей в день. Однако участники августовского саммита неожиданно для всех увеличили добычу на первый осенний месяц лишь на 100 тыс. баррелей.
В Америке заговорили о провале энергетической политики Белого дома на Ближнем Востоке. Еще одним доказательством очередной неудачи американской дипломатии в регионе, пишет Wall Street Journal, стало заявление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Салмана. Он посоветовал 22 августа участникам соглашения ОПЕК+ не повышать в сентябре добычу нефти, а напротив, ее сократить для стабилизации рынка и предотвращения дальнейшего снижения цен. Саудовскую Аравию, неформального лидера ОПЕК, поддержали несколько членов нефтяного картеля, тоже готовых сократить добычу нефти.
Цены на «черное золото» в последние недели на фоне снижения экономической активности, угрозы рецессии и усиления неопределенности действительно пошли вниз и опустились ниже ста долларов за баррель. Несмотря на их рост на 1,3 доллара за баррель после заявления принца Абдулазиза нынешняя цена нефти на уровне 98 долларов на 17% ниже цены в начале июня.
«ОПЕК+ имеет обязательства, а также обладает гибкостью и средствами для преодоления подобных вызовов, в том числе и в виде сокращения нефтедобычи»,- заявил принц Абдулазиз в понедельник вечером.
По словам саудовского министра, нефтяные рынки сейчас находятся в «состоянии шизофрении». Он также заявил, что после окончания срока действия нынешнего соглашения ОПЕК+ в конце этого года Эр-Рияд предложит его продлить. При этом главный аравийский нефтяник не скрывал раньше и не скрывает сейчас, что для эффективности соглашения необходимо участие в нем России. Напомним, в соглашение ОПЕК+, кроме членов ОПЕК, входят еще 10 нефтедобывающих стран, не состоящих в нефтяном картеле, во главе с Россией.
Четко заявленное неоднократно на самом высоком уровне желание Эр-Рияда сохранить дружеские отношения с Москвой несмотря на давление США и их западных союзников, стремящихся максимально изолировать Россию на международной арене, является еще одним доказательством провала энергетической политики президента Байдена и его администрации в ближневосточном регионе.