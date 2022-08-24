Полный провал энергетической политики Вашингтона на Ближнем Востоке

Не так давно Джо Байден ездил в Саудовскую Аравию, чтобы лично попросить короля Салмана и фактически управляющего королевством из-за его слабого здоровья кронпринца Мухаммеда об увеличении добычи нефти. В Белом доме мечтали о снижении цен на нефть, а вместе с ними и запредельно высоких тогда цен на бензин на американских автозаправках. Домой президент США вернулся с туманными и малозначимыми обещаниями помощи, но, как согласились практически все специалисты, с пустыми руками. За месяц, миновавший после визита Байдена в Джедду, аравийские официальные лица несколько раз что-то говорили о готовности увеличить добычу, но ничего, как и следовало ожидать, для этого не делали.

Участники соглашения ОПЕК+ увеличили добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. бар./д. Амос Хохштейн, старший советник Госдепа по вопросам энергетической безопасности, заявил накануне саммита ОПЕК+, состоявшегося 3 августа, что ждет встречу нефтяных министров с оптимизмом и что на ней ожидается увеличение нефтедобычи как минимум на 500 тыс. баррелей в день. Однако участники августовского саммита неожиданно для всех увеличили добычу на первый осенний месяц лишь на 100 тыс. баррелей.