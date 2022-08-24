Потребительское поведение россиян признали парадоксальным

Во втором квартале текущего года в России был зафиксирован «парадоксальный эффект», когда одновременно с нормой потребления росла и норма организованных сбережений граждан. Об этом говорится в обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

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«Во втором квартале одновременно росли и норма потребления (естественный результат скачка ажиотажного спроса), и норма организованных сбережений граждан во вкладах. Последнее — результат адаптации населения к новым условиям: если в первом квартале население "выходило" из сбережений в пользу наличных рублей и валюты, то во втором — на фоне стабилизации курса и повышения ставок, похоже, вернулось к традиционному сбережению. В третьем квартале, когда ставки стали падать и наметилась тенденция к ослаблению рубля, норма сбережения, видимо, упадет, что дополнительно поддержит потребление», — считают аналитики.

По их данным, потребление населения в целом «следует за доходами»: после «ступенчатого» спада на пике кризиса, все основные компоненты потребления «щупают дно». Потребление товаров «почти» стабильно, причем с продовольствием ситуация несколько лучше, в потреблении же услуг продолжается четко выраженный спад, начавшийся еще в марте.

В части потребительских настроений населения аналитики заострили внимание на сохраняющемся уже четыре месяца необычно большом разрыве между ожиданиями (они уже на чрезвычайно высоком уровне) и оценкой текущего состояния (она на уровне ниже пандемийного 2020 года). Этот разрыв (кризисный реверс оценок) в ЦМАКП назвали «отражением наступившего кризиса и до известной степени его фактором».

