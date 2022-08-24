Преимущества и особенности грузовых авиаперевозок

Высокая популярность этих услуг, предоставляемых компанией Сервис Транс-Карго https://strans.ru/aviaperevozki_v_yuzhno_sahalinsk обусловлена присущими им преимуществами, в число которых входят:
- Быстрота доставки. Когда требуется доставить грузы за короткое время на большие расстояния, перевозки воздушным транспортом оказываются вне конкуренции.
- Возможность перевозить грузы на любые расстояния. Это касается как транспортировки грузов из одного региона большой страны в другой, так и трансграничной доставки грузов.
- Возможность транспортировки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Авиатранспорт позволяет перевозить очень большие и массивные предметы.
- Возможность доставки опасных грузов на большие расстояния.
- Гарантия сохранности и целостности любого перевозимого груза. Данное преимущество имеет особенно большое значение, когда дело касается транспортировки ценных грузов, к примеру, антикварных изделий или хрупких предметов. Когда заказчик использует воздушный транспорт для перевозки таких грузов, он может быть уверен в том, что эти грузы прибудут в пункт назначения в точно установленный срок в полной сохранности.
В то же время у грузовых авиаперевозок есть и определенные недостатки, включая следующие:
- Грузоперевозки с использованием воздушного транспорта связаны с крупными финансовыми расходами, а потому во многих случаях они оказываются невыгодными с экономической точки зрения.
- Грузовые авиаперевозки производятся строго по расписанию, поэтому заказчику приходится подстраиваться под график движения самолетов. Автомобильные грузоперевозки, к примеру, лишены этого недостатка и позволяют заказчику выбирать любое удобное для себя время получения транспортных услуг.
- При перевозках грузов воздушным транспортом они могут доставляться лишь в аэропорт, что далеко не всегда удобно для заказчиков. Для решения этой проблемы приходится задействовать другие виды транспорта, на котором груз перевозится из аэропорта на склад.
- Организация воздушных грузоперевозок требует от исполнителя умения быстро и без ошибок ориентироваться в меняющейся ситуации, действовать четко и слаженно, поскольку движение авиатранспорта очень сильно зависит от природных факторов и в значительной мере подвержено влиянию всевозможных форс-мажорных обстоятельств. Данный недостаток особенно критичен в тех случаях, когда для заказчика принципиально важно получить перевозимый груз в заранее согласованные сроки.