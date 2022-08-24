Преимущества и особенности грузовых авиаперевозок

Высокая популярность этих услуг, предоставляемых компанией Сервис Транс-Карго https://strans.ru/aviaperevozki_v_yuzhno_sahalinsk обусловлена присущими им преимуществами, в число которых входят:

Быстрота доставки. Когда требуется доставить грузы за короткое время на большие расстояния, перевозки воздушным транспортом оказываются вне конкуренции.

Возможность перевозить грузы на любые расстояния. Это касается как транспортировки грузов из одного региона большой страны в другой, так и трансграничной доставки грузов.

Возможность транспортировки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Авиатранспорт позволяет перевозить очень большие и массивные предметы.

Возможность доставки опасных грузов на большие расстояния.

Гарантия сохранности и целостности любого перевозимого груза. Данное преимущество имеет особенно большое значение, когда дело касается транспортировки ценных грузов, к примеру, антикварных изделий или хрупких предметов. Когда заказчик использует воздушный транспорт для перевозки таких грузов, он может быть уверен в том, что эти грузы прибудут в пункт назначения в точно установленный срок в полной сохранности.

В то же время у грузовых авиаперевозок есть и определенные недостатки, включая следующие: