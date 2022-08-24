Путин обещал обсудить с Силуановым «философию подхода» к бюджету

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ознакомился с предложениями министра финансов Антона Силуанова по бюджету на следующий год и планирует обсудить их с ним подробнее, в том числе «философию подхода» к формированию этого документа. Об этом президент заявил на совещании о ликвидации природных пожаров.

Статья по теме: Мишустин оценил исполнение бюджета в первом полугодии

«Антон Германович, я посмотрел ваши документы, которые вы мне передали, которые касаются подготовки бюджета на 2023 год и последующий плановый период. Я их посмотрю еще повнимательнее, мы с вами в ближайшее время увидимся и просто поработаем при личной встрече над этим, еще до того, как будут приняты или созреют к принятию на уровне правительства эти решения», — цитирует ТАСС Путина.

Президент отметил, что в документе много вопросов, которые требуют обсуждения.

«Это касается и моих поручений отдельных и так далее, ну и вообще, в целом это касается философии подхода к формированию бюджета, бюджетной политики на ближайшую среднесрочную и более отдаленную перспективу», — уточнил Путин.

Ранее был принят закон, предусматривающий внесение в Госдуму проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый трехлетний период до 1 октября. Ранее действовала норма о внесении не позднее 15 сентября.

