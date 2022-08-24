Путин поддержал предложения по ответственности производителей упаковки за ее утилизацию

Президент Владимир Путин поддержал предложения вице-премьера Виктории Абрамченко по изменению механизма расширенной ответственности производителей (РОП).

Об этом пишет РБК.

Инициатива подразумевает, что производители будут отвечать за утилизацию всей выпускаемой ими упаковки.

Соответствующие предложения изложены в письме Абрамченко, направленное главе государства 29 июля, уточняет агентство. В нем вице-премьер призывает поддержать перенос ответственности за утилизацию всего объема тары на ее производителей. При этом указывается на необходимость исключить возможность выполнения нормативов утилизации специально созданными структурами.

Норму предлагается ввести с 1 января 2025 года.

Система РОП, в рамках которой производители и импортеры обязаны отвечать за утилизацию своих товаров и их упаковки, действует с 2015 года, о ее реформе начали говорить в 2019-м.

Сейчас перерабатывать тару должны производители конечной продукции. При этом компании могут нанять профильного оператора либо заплатить экологический сбор. На данный момент норматив утилизации составляет 10-45%.

О том, что с 2025 года начнут действовать новые правила, Виктория Абрамченко упоминала в интервью изданию в июне.

В мае этого года стало известно, что в аппарате вице-премьера разработали законопроект о переносе ответственности за переработку тары на тех, кто ее выпускает. Против инициативы выступили компании, выпускающие упаковку. По оценке Ассоциации производителей стекольной тары, нововведения увеличат себестоимость производства тары на 20–30% в зависимости от ее вида.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев, предложивший, как отмечается в письме, изменить подход к действующим правилам, пояснил агентству, что реформа позволит уйти от «неэффективного администрирования миллионов небольших предприятий, использующих упаковку», к администрированию около 2,5 тыс. производителей.

По словам представителя ассоциации «РусПЭК», в которую входят производители упаковки и потребительских товаров, мера приведет к тому, что государству станет проще и удобнее собирать средства за счет относительно небольшого числа производителей упаковки, однако положительного экологического эффекта в этом решении нет.