Рынок акций США: отпуска, манипуляции и вера в голубей

Самая вялая торговая неделя лета продолжает сбавлять обороты. Другого в период массового отдыха трейдеров трудно было бы и ждать. Активность на биржах США, которая и накануне-то была ниже среднего, во вторник вновь упала – число перешедших из рук в руки акций снизилось с 9,9 млрд до 9,4 млрд.

На таком «тонком» рынке отдельные акции, особенно недорогих компаний, способны на резкие движения. И во вторник самыми активными оказались бумаги компании Avaya Holdings с капитализацией менее $100 млн, которые в этом году снизились на 96%. На фоне сообщений о покупке 1,9 млн этих акций за $5,25 млн инсайдером они взлетали в течение дня на 48,8%.

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И здесь не обошлось без форума WallStreetBets – сообщества спекулянтов с репутацией хотя и яркой, но неоднозначной (особенно среди хедж-фондов, склонных к «шорту»). В прошлом году его участники помогли медведям остаться без миллиардов долларов.

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На фоне обвала в первом полугодии спекуляции этого типа затихли и многие думали, что с ними уже все кончено. Однако в августе WallStreetBets вернулся. До пика «медвежьего ралли» он успел устроить несколько ярких перформансов как с новыми бумагами, так и с акциями-мемами, известными по прошлому году – GameStop, AMC, Bed Bath & Beyond и другими. После начала снижения индексов эта активность упала, но все же жизнь на форуме более чем теплится.

И в последнее время Avaya там обсуждали: мол, кто-то переборщил с «шортами», раз компания с выручкой под $3 млрд стоит всего $60 млн. Сам же разгон котировок вышел очень похожим на все прежние: из рук в руки за день перешло 114,25 млн акций, хотя их выпущено в обращение всего 86,85 млн. И эта история, похоже, пока еще не завершена. Инсайдер покупал акции в 2-3 раза дороже текущих котировок, да и на постмаркете акции почти не просели. В общем, из схемы «pump and dump» налицо пока только первая часть.

С верой в чудеса

Основные же фондовые индексы США вчера просто активно колебались неподалеку от нуля, в целом немного снижаясь. В итоге вторник стал третьим днем подряд, закрытым ими в «красной зоне». Но если в понедельник индексами было показано самое резкое падение с июня, то теперь, при приближении к довольно сильному уровню поддержки, динамика была затухающей. Nasdaq Composite потерял 0,002%, S&P 500 – 0,22%, а Dow Jones Industrial Average – 0,47%.

Рынок раз за разом раскачивали иллюзии. Так, статистика показывала, что экономика замедляется. Продажи новых домов в США упали до минимума за 6,5 лет, а S&P Global сообщила, что деловая активность упала до 27-месячного минимума. И это порождало странные надежды на то, что «ястребы» из ФРС вдруг превратятся в «голубей».

Такое чудо в виде отказа от агрессивного повышения ставок ожидалось прямо на симпозиуме центральных банков в Джексон-Хоул, который начинается в четверг. Надеялись, что в сентябре подъем ставки составит не 75 б. п., как было ранее, а 50 б.п. или даже меньше. Главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус заявил Bloomberg, что в пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл изложит доводы в пользу более медленного роста ставок. И акции с облигациями шли вверх.

Но Федрезерв потратил массу усилий на то, чтобы остановить «медвежье ралли», убедив рынок, что в ближайшее время мягче его политика не станет. Идет борьба с инфляцией и если не продолжить жесткую риторику, то регулятор просто вернет проблему, с которой боролся, ведь рост ценных бумаг смягчает финансовые условия.

«ФРС была довольно последовательна в попытках казаться настолько ‘ястребиной’, насколько это возможно», - говорил вчера Reuters старший стратег по глобальному рынку State Street Марвин Лох. И акции шли вниз, а доходность облигаций вновь начинала расти.

Всюду знаки

Но ФРС и сама смогла дать знак излишне оптимистичным участникам рынка. Согласно протоколам заседаний по ставкам, опубликованным ею во вторник, два из 12 федеральных резервных банков выступали в июле за повышение сразу на 100 б.п.

Этот вариант рынком почти не рассматривался, но советы директоров ФРБ Сент-Луиса и Миннеаполиса проголосовали 14 июля именно за это. Само голосование имело скорее символическое, чем практическое значение, но его итоги показывают, о чем говорят и думают в коридорах регулятора. Лишь один банк (Канзас-Сити) выступил тогда за подъем на 50 б.п., а еще 9 – за 75 б.п.

Другое дело, что рынки склонны воспринимать председателя ФРС в отрыве от остальных чиновников регулятора, приписывая ему более «голубиные» взгляды, чем он, возможно, хотел бы демонстрировать. Так что и этого им будет мало, а в пятницу недостаточная жесткость высказываний способна даже обнадежить быков, как это уже бывало.

«Финансовые рынки останутся в неспокойном состоянии до речи Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул, — говорил вчера CNBC старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя. – Ему может оказаться очень трудно убедить рынки в том, что он не против ужесточения политики и запуска рецессии. Экономика явно замедляется, но ФРС еще слишком рано сигнализировать о том, что она будет менее агрессивной в ужесточении политики».

