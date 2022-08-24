Шойгу объяснил снижение темпов наступления на Украине желанием сократить число жертв

Замедление темпов специальной военной операции на Украине является сознательным решением, это необходимо для минимизации жертв среди гражданского населения.

Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран — участниц ШОС, передает ТАСС.

«Делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — заявил министр. Он подчеркнул, что спецоперация «идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены».

В затягивании конфликта и росте числа жертв глава российского оборонного ведомства обвинил страны Запада, поставляющие оружие Украине.

«Заявленная цель США и их пособников — стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику», — отметил Шойгу.

Он указал на то, что многие украинские боевики добровольно складывают оружие, поскольку знают о гуманном отношении российской стороны к военнопленным, между тем как Киев «для запугивания и предотвращения сдачи в плен других, а также опасаясь разоблачающих показаний, расправляется с собственными солдатами». По словам Шойгу, имеются доказательства того, что Украина грубо нарушает нормы обращения с пленными.

Глава министерства отметил также, что российская сторона налаживает мирную жизнь на освобожденных территориях, в то время как украинские военные «применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют, как террористы», прикрываясь населением как живым щитом, обстреливая населенные пункты и минируя территории противопехотными «Лепестками» с очевидной целью нанести как можно больше ущерба мирным жителям и инфраструктуре.

Шойгу напомнил, что США, по данным Минобороны РФ, финансировали на Украине свыше 30 биологических лабораторий, где «разрабатывались компоненты биологического оружия, тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки», что представляет непосредственную угрозу для стран ШОС.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — подчеркнул глава государства. Решение было принято после обращения за помощью ДНР и ЛНР, независимость которых была признана Москвой 22 февраля.

Согласно последней сводке Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российской стороной уничтожено 268 украинских самолетов, 148 вертолетов, 1803 БПЛА, 369 зенитных ракетных комплексов, 4382 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5034 единицы специальной военной автомобильной техники.