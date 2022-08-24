Современный холодильник: чем он отличается от техники из прошлого

Посмотрите на любой современный холодильник и аналогичную технику, которая была сделана в 90-х или даже начале 2000-х. Несмотря на некоторое внешнее сходство и идентичные задачи, холодильники будут отличаться и технологически, и набором функций, и даже уровнем эргономичности.

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Нет льда – не нужно размораживать

Из-за особенностей процесса охлаждения, который до сих пор применяется при проектировании некоторых моделей холодильников бюджетного и среднего ценовых сегментов, эту технику периодически нужно выключать и размораживать, убирая наледь.

Более современные холодильники справляются с проблемой образования льда и инея в рабочих камерах автоматически и без участия человека. Иными словами, они могут работать месяцами без необходимости размораживания. Это не отменяет уход за ними полностью, но заметно его упрощает и ускоряет.

Правильная подача холода

В старых холодильниках холод подается в рабочую камеру от стенки, поэтому продукты остывают не так быстро и неравномерно. В современных аналогах холод подается через специальные дефлекторы и с помощью вентиляторов. Это позволяет обеспечивать быструю и равномерную циркуляцию холодных потоков.

Кроме того, в некоторых моделях новых холодильников есть камеры глубокой заморозки и длительного хранения, а также «зоны свежести», где поддерживается оптимальный микроклимат для овощей, ягод, зелени и фруктов.

Отметим и продуманную эргономичность современных холодильников, благодаря которой на одной и той же площади удается разместить больше продуктов. И они будут в удобном доступе.

Экономия электроэнергии

Холодильник не назвать самой «прожорливой» техникой, но и он потребляет электричество. Сейчас производители бытовой техники все больше уделяют внимания рациональной экономии и использованию передовых технологий энергосбережения.

Для владельца такого холодильника это становится хорошим преимуществом, ведь он будет каждый месяц платить меньше за потребленную электроэнергию.

Сюда же можно отнести специальные режимы работы холодильников, в том числе режим отпуска или различные «экологические» режимы, которые позволяют технике потреблять минимальное количество энергии.