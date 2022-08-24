Забудьте про дешевый газ. Цены на СПГ будут расти еще два года

Навязчивое желание Евросоюза отказаться от российского газа, энергетический кризис и другие причины привели к росту цен на газ. Например, цены на сжиженный газ (СПГ), основной вид газа, которым европейцы пытаются заменить трубный газ из России, за год выросли на 267%. Рост, конечно, огромный, но это еще не предел, уверены специалисты. Дело в том, что для увеличения производства СПГ, которое значится в планах многих нефтегазовых компаний, необходимо время. Пока газовики будут наращивать производство, цены на него продолжат расти.

Европа, наверное, неожиданно для самой себя, стала главным покупателем сжиженного газа пусть пока еще и не по объемам, а по готовности заплатить за него любую цену. Не удивительно, что цены на СПГ в Европе в этом году бьют один рекорд за другим. С 12 по 19 августа средняя спотовая цена миллиона британских термических единиц, например, достигла 57 долларов.