Забудьте про дешевый газ. Цены на СПГ будут расти еще два года

Навязчивое желание Евросоюза отказаться от российского газа, энергетический кризис и другие причины привели к росту цен на газ. Например, цены на сжиженный газ (СПГ), основной вид газа, которым европейцы пытаются заменить трубный газ из России, за год выросли на 267%. Рост, конечно, огромный, но это еще не предел, уверены специалисты. Дело в том, что для увеличения производства СПГ, которое значится в планах многих нефтегазовых компаний, необходимо время. Пока газовики будут наращивать производство, цены на него продолжат расти.
Европа, наверное, неожиданно для самой себя, стала главным покупателем сжиженного газа пусть пока еще и не по объемам, а по готовности заплатить за него любую цену. Не удивительно, что цены на СПГ в Европе в этом году бьют один рекорд за другим. С 12 по 19 августа средняя спотовая цена миллиона британских термических единиц, например, достигла 57 долларов.
Что касается Азии, крупнейшего импортера СПГ по объемам, то она импортирует его в августе по прогнозам 20,59 млн тонн. В среднем же за восемь месяцев этого года азиатские страны покупали в среднем 21,34 млн тонн в месяц. Это меньше, отмечает Reuters, чем за первые 8 месяцев 2021 года, когда в Азия получала в среднем 23,03 млн тонн СПГ в месяц.
В отличие от Азии импорт сжиженного газа Европой в этом году резко вырос. В январе-августе он увеличился, по данным Refinitiv, на 63% по сравнению с показателями годичной давности: 10,62 млн тонн и 6,53 млн тонн соответственно. 4 миллиона тонн разницы и загнали цены на СПГ на заоблачные высоты. Способствовали росту цен, конечно, и всевозможные ЧП типа июньского пожара на СПГ-терминале в американском Фрипорте, откуда газ в основном шел в Европу. Можно вспомнить также ЧП у берегов Австралии, где из-за забастовки газовиков было остановлено производство СПГ на плавучей платформе Prelude, принадлежащей Shell; а также сокращение производства на СПГ-терминале Bonny Island в Нигерии, который объясняется воровством газа и диверсиями боевиков.
Возможно, проблемы Европы с газом были бы менее острые, если бы не пристрастие ряда европейских стран и, в первую очередь, Германии к краткосрочным контрактам и пристрастие главных экспортеров, включая, кстати, Америку, к долгосрочным. Из-за этого, к примеру, сорвались переговоры о поставках катарского СПГ в ФРГ.
Несмотря на все проблемы СПГ остается единственной разумной альтернативой российскому трубному газу. На строительство СПГ-инфраструктуры и, особенно, плавучих СПГ-платформ, уходит меньше времени, чем на строительство газопроводов. Германия, кстати, пошла по этому пути и строит сейчас плавучие СПГ-платформы. Две первые должны начать работать уже этой зимой.
Франция тоже, судя по всему, предпочитает СПГ-терминалы газопроводам. И опять же из-за более быстрого строительства. Это значит, что в ближайшие два-три года проблему с дефицитом газа Европе, если она все выполнит задуманное и полностью откажется от российского газа, не решить. Это же в свою очередь наверняка ухудшит ситуацию с предложением газа при росте спроса. Дело в том, что многие нефтегазовые компании планируют наращивать производство сжиженного газа, но на это требуется немало времени. Так что ценам на СПГ не останется иного пути, пишет Oil Price, как продолжить рост.