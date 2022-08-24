В 2022 году по новой программе расселят треть аварийного жилья в девяти регионах России

Новая программа расселения позволит расселить около трети аварийных домов в девяти регионах уже в этом году.

Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Работы еще много, и очень важно, что сегодня девять регионов уже приступают к новой программе по расселению аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Принятые решения обеспечат переселение людей с площади около полумиллиона кв. м, а это почти треть аварийного жилого фонда этих регионов в 2022 году», — приводятся слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин объявил о запуске новой программы по расселению аварийного жилья. В 2022 году правительство выделит на нее 22,5 млрд рублей. Первыми регионами, которые получат средства, станут Санкт-Петербург, Севастополь, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Чечня, Саратовская, Магаданская и Сахалинская области, а также Дагестан.

«Мы не только обеспечиваем гражданам лучшие условия для жизни, но и даем регионам возможность комплексного развития территорий за счет увеличения их градостроительного потенциала. Важно, что проект активно поддерживается президентом и правительством, и благодаря хорошему финансированию и обеспечению законодательных условий для его успешной реализации все регионы работают эффективно», — подчеркнул Хуснуллин, отметив, что по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» предстоит расселить свыше 510 тыс. человек из аварийного жилья площадью порядка 9 млн кв. м.

Чиновник сообщил, что с 2019 года Фонд ЖКХ в регионы уже перечислил почти 276 млрд руб. К настоящему моменту переселено более 384 тыс. человек с площади около 6,5 млн. кв. м.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин попросил курирующего строительную отрасль вице-премьера Марата Хуснуллина уделить проблеме ветхого жилья особое внимание. В начале 2021 года Путин подписал закон о комплексном развитии территорий. Госдума пояснила, что новый механизм КРТ позволит расселить аварийное жилье, на которое не хватало средств федерального и региональных бюджетов.

По данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в программе расселения 2019-2025 годов числятся 237 328 аварийных домов. В этих домах проживает почти 4,5 млн человек. Всего на проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» было выделено 464,5 млрд рублей, из которых 406,18 млрд приходятся на средства из федерального бюджета. По состоянию на 1 октября было расселено почти 4 млн кв.м жилья, в этих домах проживало 95 тыс. семей.