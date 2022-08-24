В ЦБ пояснили, как взаимодействие с МВД поможет бороться с мошенниками

Депутаты Госдумы одобрили законопроект об информационном обмене между Центробанком и МВД о случаях и попытках мошеннических переводов. Суть поправок состоит в том, чтобы подключить МВД к автоматизированной системе регулятора ФинЦЕРТ, куда информация об операциях клиентов без их согласия поступает после фиксации факта мошенничества. В этом случае не будет тратиться драгоценное время на запросы данных и переписку правоохранительных органов с банками, рассказал в интервью РИА Новости директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

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«База данных "О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента" содержит сведения от всех российских банков. Это значит, что правоохранительные органы смогут практически в онлайн режиме получать информацию обо всех мошеннических операциях, в частности, о пострадавших и получателях денег, конечно, с соблюдением всех норм о банковской тайне», — рассказал Уваров.

При этом он отметил, что база ФинЦЕРТ пополнится сведениями МВД об уже совершенных противоправных действиях, что поможет банкам предотвращать мошеннические переводы.

Закон принят Госдумой в первом чтении, предполагается, что он вступит в силу через год после официального опубликования, уточнил Уваров.

По его словам, при участии Банка России были разработаны еще и изменения в закон «О национальной платежной системе», которые пересекаются с этим законопроектом. Регулятор предлагает на законодательном уровне ввести двухдневный период охлаждения, в течение которого банк отправителя приостанавливает перевод средств по счету, информация о котором содержится в базе данных. Кроме того, чтобы повысить вероятность возврата средств законному владельцу, ЦБ предложил наделить банки правом приостанавливать владельцам сомнительных счетов из этой базы, доступ к банковским картам, мобильному и интернет-банкингу. Их счета не будут заблокированы, они смогут распорядиться деньгами, но только после визита в отделение банка с паспортом.

Представитель ЦБ также подчеркнул, что если банк все же совершит перевод на дропперский счет, он будет обязан вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам предполагается срок — в течение 60 дней.

