В Запорожье убит глава администрации поселка Михайловка

В Запорожской области погиб глава подконтрольного российским военным поселка Михайловка Иван Сушко.

Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов. «Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался. Выражаю глубокие соболезнование родным и близким покойного», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Российские военные с весны контролируют территории Запорожской, а также Херсонской областей Украины. У регионов появились свои руководители, которые регулярно заявляют о планах войти в состав России.

Новая администрация в Михайловке начала работу в конце апреля, сообщало «РИА Новости». В поселке на тот момент проживали 12 тыс. человек.