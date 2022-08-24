Валерий Лимаренко взял курс на экологичный регион

Энергобезопасность

Вопрос сокращения вредных выбросов занимает одно из центральных мест в рамках планов по созданию благоприятных экологических условий в регионе. Область участвует в федеральном пилотном проекте «Чистый воздух». Местные власти одними из первых в стране подготовили полноценную климатическую программу, согласно которой переход к углеродной нейтральности запланирован уже к 2025 году.

Первоочередной задачей является отказ от угля. Планируется за ближайшие три года перевести 145 котельных, а также более 37 тысяч единиц жилого фонда на менее углеродоемкий газ. Кроме того, значительно увеличится доля возобновляемых источников энергии до 28%. Сейчас на долю ВИЭ приходится всего половина процента всей энергосистемы.

Материальная база под обеспечение амбициозных планов основывается на развитии инвестиционной открытости региона. Региональные власти активно привлекают в государственные проекты частные инвестиции. Такое партнерство уже показало свою эффективность в ряде программ по модернизации ЖКХ. На принципах концессионных соглашений планируется выстраивать и систему перехода к углеродной нейтральности.

Еще в начале 2021 года портфель концессионных соглашений оценивался в 5 млрд рублей. А уже в текущем периоде удалось подписать соответствующие договоры на сумму, превышающую 58 млрд. Такие данные привел Валерий Игоревич Лимаренко на конференции по повышению энергоэффективности региона. Мероприятие состоялось в апреле в рамках сессии по развитию Дальнего Востока и Арктики в Москве.

«До 2025 года 20 млрд рублей будут направлены на развитие энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий», — поделился планами губернатор Сахалинской области Лимаренко Валерий. На конференции в столице глава региона подписал соглашения о сотрудничестве по развитию стратегически важных проектов с еще шестью компаниями.

Утилизация отходов

На основе концессий в регионе будут также построены объекты размещения ТКО. Валерий Лимаренко лично встретился с руководством Российского экологического оператора, чтобы подписать соглашение о запуске финансирования строительства комплексных мощностей по обращению с отходами. Представители РЭО пообещали, что все основные объекты удастся создать в Сахалинской области не позднее 2024 года.

Появление в области современных заводов по переработке мусора будет также способствовать достижению целей углеродной нейтральности. Вместе с РЭО региональные власти создадут базу данных по выбросам парниковых газов при обращении с ТКО. Кроме того, власти вместе с оператором договорились провести исследования поглощения выбросов, а также оказывать поддержку климатическим проектам в области.

«Необходимо создать реестр парниковых газов от предприятий, и РЭО поможет нам в этой работе. Так удастся решить задачи по снижению углеродного следа, которые поставил перед регионом Президент», — заявил Лимаренко.