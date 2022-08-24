Венгрия выступила против ограничений по оформлению виз россиянам

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не поддерживает планы по введению запрета на выдачу шенгенских виз для граждан России.

Соответствующее заявление чиновник сделал по итогам переговоров с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

«Мы говорили о предложении, которое ужесточило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения», — цитирует министра иностранных дел страны «РИА Новости».

Чиновник уточнил, что в ходе переговоров стороны разошлись в подходе к антироссийским санкциям. Он подчеркнул, что Будапешт не хочет даже обсуждать энергетические санкции.

Сийярто признал, что Венгрия не способна обеспечить себя нефтью и газом в случае запрета на российские энергоносители. По его словам, санкции «больше вредят Европе, чем России, поэтому их ужесточение будет полностью противоречить здравому смыслу».

На прошлой неделе ФРГ, Греция и Кипр выразили несогласие с призывами ряда других стран Евросоюза ограничить выдачу виз россиянам.

Запретить оформлять шенгенские визы гражданам РФ предложили в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не поддерживает эту идею.

С 18 августа россиян перестали пускать в Эстонию по шенгенским визам, которые выдал Таллин. Исключение делается для обладателей дипломатических виз, работников сферы международных перевозок и ряда других категорий лиц.