Владислав Овчинский: В Москве начали производить оборудование для промышленной 3D-печати

Оборудование для промышленной 3D-печати с системой машинного зрения собственной разработки запустили в серийное производство. Группа компаний «Лазеры и аппаратура» сможет выпускать до пяти таких машин в год. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Развитие 3D-печати имеет большое значение для столичной промышленности. В городе работает более 30 инжиниринговых центров, свыше 20 компаний и образовательных учреждений, которые ведут разработки в этой области. Например, московский производитель лазерного оборудования запустил в серийное производство усовершенствованную модель, которая применяется для лазерной обработки крупногабаритных изделий. В год предприятие может выпускать до пяти таких машин», – рассказал Овчинский.

Лазерная машина при помощи луча спекает порошковые полимеры в прочное изделие и потом обрабатывает его. Система машинного зрения, которой она оборудована, распознает и анализирует контур обрабатываемой детали, что позволяет создавать продукцию с максимальной точностью.

«Лазерная установка МЛ7-С является продолжением серии МЛ7, которая в 2021 году была отмечена национальной премией в области передовых технологий “Приоритет” в номинации “Аддитивные технологии”. Установка используется на предприятиях двигателе- и машиностроения, а также в аэрокосмической, автомобильной и железнодорожной отраслях», – отметила исполнительный директор группы компаний «Лазеры и аппаратура» Анна Цыганцова.

Новая установка может работать с металлическими порошками из хромоникелевых и кобальт-хромовых сплавов, нержавеющей стали, алюминия, титана, а также цветных металлов.