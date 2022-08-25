Акции дня: трейдеры не впечатлены отчетом «М.Видео-Эльдорадо»

Отрицательную динамику демонстрировали акции ритейлера техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо». За торги на Мосбирже в четверг, 25 августа бумаги подешевели на -7,82% до 218 рублей за акцию.

Компания представила отчет по итогам первого полугодия 2022 года, согласно которому выручка выросла на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 218,815 млрд рублей. Общие продажи (GMV) также увеличились на 1,5%, до 262,177 млрд рублей с НДС. Чистый убыток при этом вырос на 31,1%, до 3,747 млрд рублей. Что касается дивидендов, в компании пообещали не менять дивполитику, согласно которой выплаты производятся два раза в год в размере 100% чистой прибыли по МСФО. К вопросу по «дивам» ритейлер планирует вернуться позднее.

«Слабый отчет. Рост выручки не впечатляет на фоне роста инфляции. Пожалуй, один из наиболее негативных в текущей ситуации моментов заключается в том, что отчетность не позволяет рассчитывать на то, что компания в скором времени сможет вернуться к выплате дивидендов. Дивидендная политика компании подразумевает дивиденды за год не менее 100% консолидированной чистой прибыли по МСФО при условии, что соотношение чистого долга и EBITDA не выше 2. Согласно опубликованной отчетности, сейчас этот коэффициент 2,3», - считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Некоторые эксперты предполагают, что результаты по итогам года будут лучше. «Стоит отметить, рост общих продаж наметился только в июле-августе, а впереди нас ждет осеннее восстановление деловой активности и новогодние праздники. Все это вселяет оптимизм в хорошие результаты по году», - прокомментировал финансовый консультант, автор Telegram-канала «Кубышка.Финансы» Евгений Марченко.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -0,08% до 2246,34 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,03% до 1182,71 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:03 мск составила 101,02 долларов за баррель (-0,20%). Российская валюта слабела – 60,15 руб. за доллар.