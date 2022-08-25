Доля нерезидентов в ОФЗ России выросла впервые за десять месяцев

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по данным на 1 августа составила 17,9%, увеличившись на 0,3% с июля. В октябре 2021 года показатель был на уровне 21,6% и почти все последующие месяцы постепенно снижался. Это следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ.

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Доля нерезидентов на рынке ОФЗ за десять месяцев оставалась неизменной только с 1 апреля по 1 июня (17,7%), к началу июля она снизилась на 0,1%, до 17,6%.

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало августа 2022 года составил 2,741 трлн рублей. За месяц показатель снизился на 26 млрд рублей. Общий объем рынка ОФЗ на 1 августа оценивался в 15,301 трлн рублей, что на 392 млрд меньше, чем месяцем ранее.

