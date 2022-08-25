«Газпром» преодолел сопротивление

Вчерашняя коррекция Индекса Мосбиржи пошла рынку на пользу. Все, кто хотел зафиксировать часть заработанной прибыли, сделали это, в результате чего была снята небольшая техническая перекупленность рынка.

Сегодня инвесторы воспользовались ростом нефти для возобновления покупок практически по всему спектру бумаг. Вчера, несмотря на появление статистики из США, зафиксировавшей снижение запасов нефти в разы больше ожиданий, нефть подешевела и ушла под отметку $100 за баррель. Но нисходящее движение закономерно не получило продолжения, риски стагнации мировой экономики и появления дополнительного 1 млн баррелей в сутки из Ирана отошли на второй план. Трейдеры больше внимания обращают на намеки ОПЕК+ о возможности сократить добычу.

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Поддерживает котировки «черного золота» и продолжающееся ралли в ценах на газ, которые сегодня с утра подходят к отметке $3,2 тыс. за тысячу кубометров.

В результате, в ходе азиатских торгов нефть подорожала почти на процент до $102 за баррель. Впрочем, с открытием европейских бирж цены на нее начала подавать намеки на снижение. Техническая картина по нефти говорит о вероятном движении котировок в район $110-115, но сейчас рынок очень нервозный, и полностью полагаться на теханализ не стоит.

В результате, по итогам первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи вырос на 0,7%, сохраняя потенциал дальнейшего движения вверх.

Растут практически все «голубые фишки». Чуть лучше рынка выглядит «Газпром» на информации, что Канада готова отдать Германии остальные 5 отремонтированных турбин для «Северного потока». Многие российские и западные аналитики считают, что «Газпром» не будет предпринимать специальных усилий для возврата этих турбин в Россию. Более того, зреет мнение, что грядущее на днях техобслуживание последней из работающих турбин «Северного потока» выявит недостатки, которые не позволят запустить ее в работу.

При таком информационном фоне трейдеры сомневаются, что акции «Газпрома» продолжат рост, несмотря на то что бумага ушла выше уровня сопротивления 182 руб., и теханализ говорит в пользу продолжения подъема.

Металлурги и банкиры

Хуже рынка торгуются акции черных металлургов. Это связано с опасениями, что большая часть бумаг сектора, полученных в результате расконвертации АДР, будет выставлена на продажу, в то время как акции сталеваров еще не сломили среднесрочный нисходящий тренд.

Московская биржа сообщила, что инвесторы, имеющие в портфелях депозитарные расписки ряда эмитентов, уже с 25 августа будут получать вместо них «нормальные» акции. В числе первых будут расконвертированы расписки «Северстали», ММК, «Газпрома», «Роснефти», «Сургутнефтегаза».

Не исключено также, что кроме акций сталеваров активно будут продаваться бумаги «Газпрома», что из-за большого веса эмитента в структуре Индекса Мосбиржи может подпортить общую картину рынка.

Возможное негативное влияние снижение «Газпрома» на Индекс Мосбиржи может нивелировать Сбербанк, который сегодня торгуется лучше рынка. Но для этого бумагам крупнейшего российского банка нужно подрасти еще процентов на 5, чтобы выйти вверх из зародившегося в конце апреля боковика. При таком сценарии рост Сбера обещает резко ускориться.

Рубль и доллар

Тем временем рубль пытается укрепиться к доллару, дорожая на треть процента. Но сегодня истекает срок уплаты в бюджет основных налогов, после чего экспортеры обычно снижают объем продаваемой валюты и рубль начинает дешеветь.

Оживление импортеров, многие из которых из-за сложностей логистики начнут готовиться к предновогодним распродажам уже в самое ближайшее время, а также ожидания начала покупок валюты Минфином будет способствовать ослаблению курса рубля. Аналитики практически едины во мнении, что скоро курс российской валюты уйдет в диапазон 65-70 руб. за доллар.