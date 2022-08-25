Канада передаст Германии оставшиеся пять турбин для «Северного потока»

Оттава собирается вернуть Берлину оставшиеся пять турбин для газопровода «Северный поток», которые проходили техобслуживании в Монреале.

Об этом сообщила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.

«Мы приняли такое решение. Это именно то, о чем нас просила Германия», — заявила глава МИД в интервью телеканалу CBC.

Жоли отметила, что, по мнению Канады, Россия «должна как можно скорее пересмотреть свой отказ» забрать уже переданную Германии турбину Siemens для установки на «Северный поток». Канцлер ФРГ Олаф Шольц, находящийся в Канаде с трехдневным визитом, сообщил телеканалу, что Берлин продолжит работать с Оттавой над процессом возврата оборудования.

Напомним, «Газпром» из-за отсутствия турбины Siemens для компрессорной станции «Портовая», обеспечивающей прокачку газа по «Северному потоку», был вынужден сократить поставки по трубопроводу до 20%. Оборудование, проходившее техобслуживание в Канаде, не могли вернуть из-за санкций; позже двигатель отправили в Германию. В начале августа «Газпром» заявил, что санкции против РФ препятствуют транспортировке агрегата. Компания настаивает на том, что для провоза турбины в Россию нужны разрешения властей ЕС и Лондона.

Единственная на данный момент турбина «Северного потока» будет остановлена 31 августа на трое суток в связи с ремонтом, транзит газа по магистрали в это время осуществляться не будет.

До введения санкций поставки из РФ составляли более половины от всего импортируемого ФРГ газа. Согласно данным Министерства экономики и защиты климата Германии, по состоянию на конец июля доля поставок российского газа сократилась примерно в два раза. В Берлине неоднократно выражали опасения, что Россия может перекрыть транзит газа.

Накануне «Эксперт» писал о том, что Оттава и Берлин договорились об экспорте водородного топлива из Канады в ФРГс 2025 года. Премьер Канады Джастин Трюдо и Олаф Шольц подписали соответствующее соглашение.