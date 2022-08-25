Крупный капитал и спецоперация: с кем вы, «мастера бизнеса»?

Глава Чечни Рамзан Кадыров на этой неделе на совещании с представителями силового блока республики призвал российских предпринимателей финансово поддержать специальную военную операцию на Украине: «В моём понимании весь бизнес сейчас должен работать на тех людей, которые борются за торжество справедливости на Донбассе».

На днях об этом же высказался российский предприниматель Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией «Вагнер». Правда. Сделал он это в гораздо более жесткой форме, призвав на официальной странице компании «Конкорд» обеспеченных людей потратиться на безопасность России: «В стране огромное количество людей, имеющих те же деньги, тот же статус, те же возможности, что и я. И если каждый из этих ожиревших скотов оторвёт свою розовую […] от мягкого кресла на Рублевке, то страна будет в полной гармонии и безопасности».

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Неполноценное участие

Что характерно, и Кадыров, и Пригожин обратились с упрёком не к рядовым предпринимателям, а к крупным владельцам капитала, которые составляют деловую элиту России. Региональный бизнес как раз уговаривать не надо, небогатые предприниматели со всей страны — с Дальнего Востока, Урала, Юга, из Сибири, Поволжья — с первых дней спецоперации инициативно помогают Донбассу по мере сил и даже больше.

Известны сотни примеров того, как владельцы небольших компаний помогают мирным жителям Донбасса и непосредственных участникам СВО — открывают приюты для беженцев, привозят гумпомощь, покупают беспилотники, тепловизоры и другую технику, организовывают логистику, перевозки. Среди тех, кто не остался равнодушным, гендиректор строительной компании из Чебоксар, гендиректор мебельной компании из Подмосковья, гендиректор молочноконсервного комбината из Омской области, гендиректор ростовского концерна, омбудсмен Севастополя, предприниматели из Башкирии, Рязани и многие другие.

Можно найти примеры помощи жителям Донбасса и бойцам сил СВО и от крупных госкомпаний. Например, «Газпром» регулярно сообщает о такого рода акциях.

Но среди патриотически активных предпринимателей днем с огнем не найти представители верхней части российского списка Forbes. Запомнился в этом плане, помимо упомянутого Евгения Пригожина, пожалуй, только президент алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Иванов, который обратился к совету директоров о снижении собственной зарплаты и помощи беженцам из ЛДНР.

Впрочем, можно предположить, что флагманы российского бизнеса непублично вносят какой-то вклад в помощь Донбассу. В частности, одним из таких способов является сбора гуманитарной помощи от российских регионов, взявших шефство над освобождёнными территориями: внебюджетные источники явно формируются из добровольных пожертвований крупного капитала. Однако этого всё равно недостаточно для того, чтобы считать полноценным участие деловых кругов в судьбе страны в чрезвычайно ответственный геополитический период противостояния с Западом.

Как резонно заметил глава Чечни, западный капитал тратит огромные средства на поддержку киевского режима: только официальная помощь за последние месяцы от недружественных России стран и международных организаций составила больше 75 млрд долларов (данные РБК на основе данных проекта Ukraine Support Tracker на июнь 2022 года). В реалиях западной корпоратократии, где ни один доллар не тратится без учёта интереса и выгод интернациональных корпораций, понятно, кто и с какой целью инициировал столь масштабное финансирование проекта «анти-Россия».

Немалую роль в становлении в Киеве прозападного режима, который ведёт войну с русскими Донбасса с 2014 года, сыграли и богатейшие бизнесмены Украины – Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ, Виктор Пинчук, Константин Жеваго и другие. Вместе они потратили миллиарды на продвижение и поддержку русофобских политиков и бандеровских организаций. А после госпереворота — на вооружение неонацистских группировок и прямое финансирование геноцида жителей донбасских республик. К примеру, Коломойский полностью обеспечивал и вооружал такие бандформирования, как «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ), «Айдар», «Днепр-1», «Донбасс», «Шахтерск». Только один месяц деятельности такого подразделения требует в среднем около 10 млн гривен (по текущему курсу — около 270 тысяч долларов).

Рамзан Кадыров, который организовал в Чечне обучение и полное обеспечение тысяч добровольцев, убеждён, что и наши крупные бизнесмены обязаны тратить свои капиталы на нужды СВО, а не ждать, пока твоё Отечество будет испытывать недостаток в ресурсах: «Необходимо в судьбоносные для государства моменты самим проявлять инициативу, не дожидаясь отмашки сверху, брать ответственность на себя… Чего ждет российское бизнес-сообщество?»

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Пора принять новую реальность

Самым распространённым аргументом неучастия крупного бизнеса в помощи внешней политики России является ссылка на угрозу западных санкций, которые могут повредить международной активности компании. Для экспортноориентированных предприятий, особенно тех, которые активно встраивались в глобалистскую цепочку, это, действительно, может быть весьма чувствительным. Однако после введения Западом тотальных санкций против России, когда сам факт российской прописки является основанием для дискриминации, такой аргумент выглядит, все-таки, уже несколько надуманно.

Крупному бизнесу России пора бы уже смириться с новой реальностью, где российским компаниям нет места в евроатлантическом глобальном рынке. И не на время, а навсегда. Настала пора принимать ответственные решения в пользу национальных интересов России. А это означает, что уже недостаточно просто делиться частью прибыли в рамках социальной ответственности. От бизнеса ждут инициативного и полного включения в решение эпохальных задач и преодоления невиданных вызовов, вставших перед российским государством.

Вопрос помощи СВО — отнюдь не только финансовый. Он ценностный. «Хочется спросить: с кем вы, мастера металлургии и химии? Вы в национальной повестке? Или нет? С моей точки зрения, сегодня для бизнеса находиться в национальной повестке — это не только софинансировать социальные программы в регионах, платить налоги - это само собой разумеется», — заявил ещё год назад первый вице-премьер Андрей Белоусов, перефразировав известное высказывание Максима Горького. После начала спецоперации этот вопрос получил новый контекст и стал принципиальным для российской экономики в целом и ее частного сектора в особенности. Ведь без сильного государства невозможен крепкий бизнес, а без развитой экономики России не выдержать нового противостояния с «коллективным Западом».

Добровольное и активное финансирование политики Кремля — не дань государству, а необходимое условие для развития бизнеса, его экспансии. При этом власть не призывает крупный капитал к полному отказу от международного взаимодействия, не ставит задачу создания автаркии в экономике — речь только о переориентации исключительно с Запада на остальной мир с опорой на собственные ресурсы.

Нет пока в госповестке и национализации активов, к которой давно призывает некоторая часть общества. Президент Владимир Путин, как всегда, делает ставку на сознательность российских «капитанов бизнеса», которые сами должны сделать выбор в пользу национальных интересов. Именно с таким посылом обратился президент к деловым кругам во время пленарного заседания на ПМЭФ-2022: «Хотел бы сегодня обратиться и к нашим руководителям, собственникам крупных компаний — крупным нашим предпринимателям, управленцам… не наступайте, пожалуйста, на старые грабли… Инвестируйте здесь, вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест... Для наследников, возможных наследников капитала ещё неизвестно, что важнее: доставшиеся им деньги, имущество или доброе имя и заслуги их предков перед страной».

Примером для нынешних «капиталистов» должны стать, по мнению президента, такие меценаты прошлого, как Бахрушины и Морозовы, Щукины и Рябушинские, Мамонтов, Третьяков. Таким образом, ставка делается на создание национальной буржуазии, которая самостоятельно возьмёт на себя ответственность за судьбу России, разделит с государством и народом все тяготы и победы.

Поддержка не на словах, а на деле спецоперации на Украине — один из важнейших индикаторов взятия такой ответственности. Например, банкам и операторам мобильной связи следует активнее заходить на терреторию донбасских республик и освобожденных областей. Кроме того, существует множество возможных форматов для содействия крупного бизнеса проведению СВО — от создания корпоративных гумконвоев и бесплатной раздачи населению Донбасса и освобожденных территорий всего необходимого до финансирования добровольческих отрядов, масштабных закупок беспилотников, тепловизоров, бронежилетов, средств связи, медикаментов, продовольствия и самых необходимых вооружений. Тем более, что часть затрат в перспективе вполне может быть возвращена через хозяйственное освоение вошедших в состав России по итогам референдумов областей, участие в госзаказах по восстановлению инфраструктуры.

Но если в ближайшее время крупный капитал не станет национально ориентированным, то нет никаких гарантий, что государство не будет вынуждено обратиться к прямой и принудительной национализации многих федеральных активов. И это будет уже совсем другая история.