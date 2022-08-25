Минфин поддержал перенос обязательной маркировки ювелирных изделий

Минфин РФ поддержал предложение бизнеса о переносе сроков введения обязательной физической маркировки ювелирных изделий в ГИИС ДМДК (государственной интегрированной информационной системе драгметаллов, камней и изделий из них) с марта 2023 года на март 2024-го. Соответствующий проект постановления правительства РФ уже подготовлен, сообщили в пресс-службе Минфина.

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«Изначально запуская в 2021 году систему ГИИС ДМДК, мы говорили, что будем внимательно следить за тем, как она будет работать. Мы пытаемся сделать переход на нее плавным, не в ущерб бизнесу, работающему легально. В то же время, главный посыл, который хотим передать отрасли, что маркировка – это благо. Чем быстрее заработает система, тем быстрее конечный потребитель оценит результат проведенной нами совместной работы», — отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.

В частности, предлагается ввести обязательную физическую маркировку новых изделий в марте 2024 года, а не в марте 2023-го, а обязательную физическую маркировку изделий, заявленных в качестве остатков, — в сентябре 2024 года, а не в марте 2024-го, как планировалось ранее. Кроме того, Минфин поддержал предложение продлить срок внесения уточненных сведений об остатках до марта 2023 года.

