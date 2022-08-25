Минобрнауки предложило обязать вузы заключать договоры с преподавателями не менее чем на три года

Министерство науки и высшего образования РФ хочет обязать вузы заключать договоры с преподавателями минимум на три года. В настоящий момент такие контракты заключаются на произвольный период после проведения конкурса, при этом минимальные сроки действия договоров не определены.

Ведомство подготовило соответствующие поправки в Трудовой кодекс после постановления Конституционного суда (КС), пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что в КС рассматривали жалобу преподавателя Государственного университета управления. На протяжении многих лет вуз заключал с ним срочные договоры. В какой-то момент, после ухода в длительный отпуск, специалиста уволили, после чего он решил обратиться в суд с требованием восстановления на работе, признания трудового договора заключенным на неопределенный срок и оплаты отпуска. Сообщается, что все судебные инстанции отклонили жалобу, ссылаясь на согласие преподавателя с условием о срочном характере трудовых отношений, однако КС 15 июля встал на сторону педагога, решив, что необоснованные краткосрочные контракты нарушают права сотрудников вузов, лишают их стабильной работы, полноценного отдыха и получения непрерывного стажа. Конституционный суд предписал уполномоченным органам исправить эту ситуацию.

В Минобрнауки поддержали позицию КС. В пояснительной записке к законопроекту ведомство обращает внимание на случаи заключения трудовых договоров на учебный год или семестр между одними и теми же сторонами на протяжении долгого времени, что не соответствует конституционным нормам.

Министерство предлагает ввести правило, согласно которому срочные контракты должны заключаться по меньшей мере на три года и максимум на пять лет.

По мнению сопредседателя профсоюза «Университетская солидарность» Андроника Арутюнова, законопроект может снизить напряженность, однако не решит проблему полностью. «Поправки никак не предписывают вузам заключать бессрочные договоры. В итоге преподаватель все так же будет находиться в подвешенном состоянии», — отметил Арутюнов. Минимальный срок в три года он назвал взятым «с потолка», указав на то, что большинство учебных программ рассчитаны на два года.

Проректор НИУ ВШЭ Алексей Кошель выступил за нововведение. «Ограничение в сроке работы сопряжено не только с огромной бумажной работой самих преподавателей, но и со стрессом, которому подвергают преподавателей частые прохождения конкурсного избрания», — подчеркнул он.