Особенности выбора текстиля для дома

Возможность сэкономить – не единственное достоинство подобного варианта: постельное белье будет точно соответствовать параметрам кровати, а его цветовой оттенок органично впишется в интерьер. Особое значение имеет выбор ткани – от него зависит, насколько долго прослужит белье.

Сегодня существует множество магазинов, где продаются ткани. Ассортимент обширен, и у многих покупателей возникает вопрос, как выбрать подходящий текстиль для дома. Один из критериев – сезоннность: бязь или ситец для летних комплектов, фланель и микрофибра для зимних. Но существуют и другие ткани, постоянно появляются новые. В частности, большую популярность приобрел поплин. Этот материал прекрасно сохраняет тепло и характеризуется высокой гигроскопичностью. Но чтобы гарантированно купить качественный поплин, следует искать его только в таких магазинах, в которых продаются сертифицированные ткани.

Особенности выбора

Выбирая ткань для постельного белья, следует обращать внимание на несколько моментов:

эксплуатационные характеристики;

особенность ухода;

технические свойства.

Для постельного белья подходят такие ткани, форма и цвет которых могут сохраняться в течение длительного времени в условиях частой стирки. Чтобы на коже не возникали воспаления и раздражения, материал должен быть мягким, приятным наощупь. Эластичность тоже имеет значение: удобнее всего спать под одеялом, идеально повторяющим формы тела.

Приобретая ткань, обязательно нужно поинтересоваться, как ее следует стирать и гладить. Например, если материал нельзя стирать при температуре 60 градусов, то для постельного белья он не подходит: такое белье деформируется после первой же стирке. Важно, чтобы ткань была неприхотлива в отношении ухода.

В отношении технических характеристик ткани стоит поинтересоваться, насколько она долговечна и надежна, ведь очень хлопотно и совершенно невыгодно шить новое белье каждые полгода. Нужно покупать ткань, способную прослужить достаточно долго. Кроме того, она должна быть воздухопроницаемой. Имеет значение и эстетическая сторона: постельное белье должно радовать глаз и вписываться в общий стиль интерьера.

Ориентируясь на эти критерии, можно выбрать подходящую ткань для постельного белья, которое будет и удобным, и красивым.