На территории Запорожской области, а также в Херсонской области днем 25 августа начались массовые отключения электроснабжения.

«В результате выхода из строя распределительного пункта на Мелитопольской линии в Херсоне и области временно прекращена подача электроэнергии. Также из-за отсутствия электричества не работают насосные станции. Вследствие этого отсутствует водоснабжение», — сообщалось в официальном Telegram-канале администрации Херсонской области.

Как рассказали «Интерфаксу» в департаменте здравоохранения региона, медицинские учреждения были подключены к резервным источникам питания; больницы временно отказались от оказания плановой помощи.

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что без электричества остался весь Мелитополь. Подача электроэнергии в Херсоне, по его словам, сейчас возобновилась.

Рогов сообщил также, что в районе Запорожской АЭС горят леса. «Сегодня на несколько часов без электроснабжения остались Энергодар, Мелитополь и Херсон. Это было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны боевиков Зеленского. Нарушение, в свою очередь, было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на линиях электропередач», — написал Рогов в своем Telegram-канале

По словам главы администрации Энергодара Александра Волги, причиной отключения электроэнергии стали интенсивные обстрелы со стороны Киева. «Вследствие массированного обстрела со стороны ВСУ, которые продолжались с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели», — написал Волга в Telegram.

Уточняется, что на ЗАЭС сработали системы безопасности, было произведено переподключение. «На место сразу выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии», — отметил чиновник.

С начала августа ВСУ активизировали обстрелы самой крупной в Европе Запорожской атомной электростанции, которая находится на освобожденной в ходе спецоперации РФ на Украине территории Запорожской области на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар. Станция также подвергается периодическим атакам беспилотников.

Международное агентство по атомной энергии планирует отправить миссию на Запорожскую АЭС до 5 сентября. Как пишет агентство Bloomberg, в миссию войдут не только эксперты по контролю за сохранностью запасов обогащенного урана, но и специалисты по безопасности для оценки обстрелов станции.