Площадь пожаров в Рязанской области за сутки выросла почти на 30%

Площадь, пройденная огнем лесных пожаров в Рязанской области, за сутки увеличилась на 29%, до 15,2 тыс га.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По состоянию на 08.00 мск, площадь очагов лесных пожаров в Рязанской области составляет 15,227 тысячи гектаров», — рассказал собеседник агентства. По его словам, на 16.00 среды, 24 августа, показатель составлял примерно 11,7 тыс. га.

По данным МЧС, в настоящий момент под Рязанью действуют шесть лесных пожаров, угрозы перекидывания огня на населенные пункты нет. Площадь активного горения в регионе составляет около 180 га.

Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы, огонь серьезно повредил восемь автомобилей столичных дорожных служб.

«Во время ликвидации ЧС по тушению пожаров в Рязанской области сильный порыв ветра привел к резкому выбросу пламени, в результате которого были сильно повреждены 8 автомобилей дорожных служб столицы», — говорится в сообщении. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

В Рязанскую область прибыли замепред правительства Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС. Сообщается, что 25 августа чиновники посетят три региона — Рязанскую и Нижегородскую области, а также Марий Эл. Поручение совершить такую поездку дал накануне на совещании по борьбе с лесными пожарами президент РФ Владимир Путин. Также глава государства поручил посетить проблемные регионы премьер-министру Михаилу Мишустину.

Ранее глава государства назвал «черный список» субъектов РФ, где власти не справляются с лесными пожарами; Рязань возглавила антирейтинг.

В регионе продолжает действовать режим ЧС, посещение лесов запрещено, ограничен доступ граждан в населенные пункты, вблизи которых происходит тушение лесных пожаров. Дымка и гарь от пожаров уже больше недели ощущаются в Москве и Подмосковье.

Ранее «Эксперт» писал, что, как заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов, причиной ряда лесных пожаров в Центральном федеральном округе, в том числе в Рязанской области, стали поджоги.