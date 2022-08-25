Погода в конце августа удивит даже на таком фоне

«Под влиянием аномально жаркой погоды находится почти вся европейская территория, — рассказала "Эксперту" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. — Причем, на севере европейской территории в отдельные дни перекрывается абсолютный максимум температуры. В Петрозаводске, Пскове, Новгороде — там температура превышает норму градусов на восемь. Также аномально жарко в Архангельской и Вологодской областях, на севере Поволжья: это Нижегородская область, Марий-Эл, Чувашия, Пермский край, там температура превышает норму на 7 и более градусов. А 23 августа такое же сильное превышение — в Москве и Московской области».

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При этом, как отметила собеседница «Эксперта», на юге России сейчас тоже жарко, температура воздуха держится там у значений 30-35 градусов Цельсия, правда, это всего на 4 градуса выше климатической нормы. Хотя в ближайшее время, в частности 24 и 25 августа, в районе Сочи ожидается и аномально сильная жара — 36-37°С.

При таких превышениях обычых значений справедливо ожидать исторических температурных рекордов. И действительно, рекордные значения со знаком «плюс» были зафиксированы в Новгороде и Пскове. В Санкт-Петербурге рекордными стали два дня подряд. 17 и 18 августа температурный столбик поднмался в Северной столице до отметки 31,1 градуса.

«В Мурманске было +25°С, а всё-таки это северный город. В Пскове — 31 градус с небольшим. В середине месяца были побиты рекорды на юге. Это нижнее Поволжье, Астрахань — 38,5 градусов, Элиста — 40 с лишним градусов было», — рассказала Людмила Паршина.

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Рекорд в Москве за 24 августа был, как пояснила метеоролог, в 1938 году и составил +33°С ровно. В этом году не исключалось, что он будет на 1 градус превзойден, но к счастью для москвичей, максимальная температура на метеостанции «Балчуг» 24 августа составила 32,1 градус Цельсия.

Ветер дует с Востока

Такие погодные аномалии сотрудница Гидрометцентра объяснила наличием мощного антициклона. Его центр находится над европейской частью России, на высоте от 1,5 км до 5 км. Ему соответствует область повышенного атмосферного давления, она тянется со стороны Ближнего Востока, направляясь на европейскую территорию. Жаркий, сухой воздух проходит из Ирана, Турции и соседних стран.

«А так как погода стоит в основном малооблачная, то воздух еще дополнительно раскаляется. То есть, солнечные лучи прозрачны для воздуха, но они попадают на земную поверхность, нагревают землю, и от земли уже нагревается воздух. Такой механизм. Причина, повторимся, в поступлении очень жаркого и сухого воздуха из центральных районов Азии, и дополнительный прогрев в дневное время», — добавила наша визави.

Наличием мощного антициклона метеоролог объясняет и отсутствие осадков. По ее словам, антициклон блокирует прохождение циклонов, которые вынуждены обходить европейскую территорию над арктическими морями. При этом, наталкиваясь на стену высокого атмосферного давления, циклоны зачастую, образно говоря, «разбиваются» об нее, теряя свою влагу, которая выпадает в крайне западных областях. Примером Паршина называет сильные дожди, которые 23 августа накрыли Калининградскую область, но дальше нее никуда не прошли.

Борьба за майку лидера продолжается

Заведующая лабораторией Гидрометцентра солидарна с мнением, высказанным ранее в интервью ТАСС Романом Вильфандом, который назвал текущую погоду необычно жаркой для августа.

«Это, конечно, необычно. Потому что в августе обычно выпадает около 70 мм осадков, и среднесуточная температура постепенно, ближе к осени, понижается, каждый день — на 1-2 десятых градуса. То есть погода становится все прохладнее по климату, в августе. Уже длинные ночи, когда воздух охлаждается, и короткие дни относительно солнцестояния, когда у солнца меньше времени прогреть воздух. А здесь необычно сухая погода, настоящая засуха. Всего выпало около 3 мм осадков, по данным станции ВДНХ, в Москве. К слову, самый сухой был, опять же, 1938-й, тогда выпал всего 1 мм осадков. А по среднесуточной температуре пока, за прошедшие дни, этот август — один из самых жарких за всю историю метеонаблюдений", — сказала метеоролог.

Также Людмила Паршина сообщила, что на первом месте, по температурным значениям августа, находится 2010 год, а нынешний пока делит второе место с 1938-м. К условным «лидерам» можно причислить также 1972 год, но тогда августовская жара всё-таки спала к концу месяца.

По мнению собеседницы, пока неким просветом в конце тоннеля можно считать лишь прогноз о снижении температуры 28-29 августа до 25-30 градусов, где 30 градусов — предполагаемый предел. Но эти значения все равно выше климатической нормы. Аномальная жара, по словам Паршиной, сохранится до конца месяца, а к началу сентября температура воздуха должна снизиться до 23-25 градусов.

«Но это, правда, самые предварительные прогнозы. Мы каждый день анализируем, и вроде как жара должна ослабевать со дня на день, но она все время задерживается, так получается», — сказала в заключение Паршина.

Самой жаркой будет последняя неделя августа

С мнением коллеги по большей части согласен и синоптик-климатолог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». По мнению ученого, нынешний август обязательно станет одним из самых жарких в истории наблюдений за погодой.

«Мы имеем период очень жаркой погоды, и к тому же очень сухой. В дополнение к тому, что у нас, например, по Москве среднемесячная температура на сегодняшний день превышает норму на 3,3 градуса, и это с учётом того, что сами нормы у нас подросли, когда мы перешли на нормы 1991-2020 годов. Предыдущее 30-летие было несколько прохладнее, а здесь температуры явно подросли, и все равно мы имеем 3,3 градуса выше нормы. Хотя это не рекорд, скажем так. Был 1972 год, 2010, 2008 годы, когда в августе, и вообще летом, наблюдались именно такие аномалии температуры воздуха», — сказал Шувалов.

Как далее рассказал наш собеседник, упомянутые аномалии возникают, когда последовательные атмосферные процессы приводят к тому, что над одной и той же точкой продолжительное время задерживаются области высокого давления, упоминавшиеся выше антициклоны. Они прослеживаются до высоты 12-14 км, захватывая всю толщу атмосферы. Никакой циклон, по словам Шувалова, такой барьер высокого давления преодолеть не может. Преобладание высокого давления, отметил Шувалов, приводит к практически полному отсутствию осадков.

«Поэтому мы имеем жаркую сухую погоду с очень кратковременными снижениями температуры, и в подавляющее число дней в августе, например, в Москве, температура была выше нормы довольно существенно. И самая жаркая неделя, получается, это последняя неделя августа», — высказал мнение синоптик.

«Наши дети при 30-градусной жаре в школу не пойдут»

По словам Шувалова, 32-34 градуса — это тот максимум, на который сейчас способна погода. Более короткий световой день, когда солнце с каждым днем чуть меньше прогревает атмосферу, будет способствовать тому, что на значении 33 градуса температура и остановится. Это заведомо ниже значений августа 2010 года, но как пояснил собеседник, тогда температура воздуха распределялась немного по-другому.

«Там первая половина месяца, до 18-19 августа, погода была очень жаркой, 38°С было в августе 2010 года, и нормы превышения температуры были на 10-12 градусов. Сейчас это в более щадящем режиме, в кавычках, конечно», — сказал метеоролог.

В свете обсуждаемой темы, Шувалов высказался на тему опасений о судьбе урожая зерновых в нынешнем году. По мнению ученого, по этому поводу беспокоится не стоит.

«Если проследить за прогнозами наших структур, которые отвечают за прогнозирование урожая, то они достаточно оптимистичны. И это объясняется довольно просто: весна и первая половина лета были с достаточно хорошим увлажнением. С холодным маем, с близким к нормам июнем, имея в виду среднюю полосу России. Поэтому задел для урожая зерновых был сделан очень хороший, и по наступлении жатвы вряд ли колос будет сильно усыхать. Вот в Западной Европе — там урожай будет процентов на 20 меньше чем в прошлом году, потому, что жаркими там были и июнь, и июль, и август. То есть у них засушливые условия были гораздо более длительными», — заявил эксперт.

Напоследок, Александр Шувалов высказал свой погодный прогноз, сказав, что жара закончится тогда, когда закончится календарное лето.

«Санкт-Петербург — это где-то 31 августа снижение температуры, и хорошее похолодание до +20°С. У нас, в Москве, 31 августа — 1 сентября. Так что при 30-градусной жаре наши дети в школу не пойдут», — уверил нас синоптик.