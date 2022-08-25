Преимущества контрактного швейного производства

Преимущества контрактного производства

Заказчик, обращаясь к контрактному производству, получает следующие весомые преимущества:

Финансовая экономия

Заказчик не платит ни за оборудование, ни за аренду пространства для работы, ни за поиск сотрудников, ни за их услуги. Таким образом он может направить все эти финансы на дальнейшее развитие бизнеса, на улучшение каких-либо процессов внутри компании.

Экономия времени

В условиях постоянно меняющегося рынка и изменения моды вывод новой продукции на точки сбыта должен осуществляться максимально быстро. Собственно, при контрактном производстве он действительно выполняется в самые короткие сроки.

Увеличение прибыльности

Нередко закупочная стоимость коллекций таким образом сильно ниже, чем в других вариантах. Это в свою очередь приводит к увеличению прибыльности организации, к росту ее доходностей.

Производитель тоже получает множество выгоды от такого сотрудничества:

Постоянная работа

Худшее, что может быть для фабрики - простои без работы. При контрактных работах такого практически нет, и работа на ближайшую перспективу всегда находится.

Актуальность

С помощью таких заказов сама фабрика может следить за модой, понимать, что в настоящее время популярно. Самое примечательное, что знания эти достаются организации практически бесплатно.

Создание собственного имени

Чаще всего при контрактном производстве появляются постоянные заказчики, которые впоследствии продвигают швейную фабрику дальше. Все это в свою очередь создает компании собственное имя, что очень важно при работе.

Экономия

Швейная фабрика тоже экономит, в данном случае на изучении технологий и актуализации информации касательно моды и прочих подобных аспектов.

PROFI DRESS - фабрика полного цикла

PROFI DRESS, чей официальный сайт находится по адресу: https://www.profidress.ru/, представляет собой фабрику полного цикла. Она способна выполнять даже большие заказы в сжатые сроки, обеспечивая производство одежды на самом высоком уровне, в соответствии с установленными стандартами.