Путин указал на стабилизацию ситуации в российской экономике

Доходы бюджета России растут, несмотря на все сложности, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже, по-моему, на 24 процента за последнее время», — сказал Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым в Кремле.

По словам президента, это свидетельствует «о стабилизации экономических показателей, во всяком случае, на данный момент времени».

«Мы понимаем риски, видим их в среднесрочной перспективе, они никуда не исчезли, это все понятно», — добавил глава государства.

Егоров, в свою очередь, указал на то, что консолидированный бюджет по сравнению с первым полугодием 2021 года увеличился почти на треть. «У нас консолидированный бюджет по сравнению с полугодием 2021 года вырос на 32 процента, в сумме это плюс 4,1 триллиона рублей. Безусловно, нефтегазовые доходы и конъюнктура сыграли существенную роль в этом наполнении. Но, как Вы абсолютно верно сказали, 24 процента — это, кстати говоря, два триллиона рублей — это ненефтегазовые доходы», — приводит пресс-служба Кремля слова руководителя ФНС.

В июне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что доходы федерального бюджета России в I квартале 2022 года составили 7,2 трлн рублей.

В начале августа Минфин РФ сообщил, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам июля оценивается в 284,8 млрд рублей, что ниже прогнозного показателя на 74,7 млрд рублей. В августе федеральный бюджет, по оценкам министерства, должен получить 359,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. В июне Счетная палата информировала, что общий объем доходов федерального бюджета в первом квартале 2022-го вырос до 7,17 трлн рублей, из них нефтегазовые доходы составили 2,97 трлн рублей.