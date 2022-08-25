«Роскосмос» сообщил о завершении огневых испытаний двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5»

Госкорпорация «Роскосмос» проинформировала об успешном окончании огневых испытаний ракетного двигателя РД-171МВ, предназначенного для ракеты-носителя «Союз-5».

«В НПО "Энергомаш" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") успешно завершились огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, предназначенного для перспективной ракеты-носителя "Союз-5"», — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Отмечается, что двигатель проработал суммарно 1461 секунду за девять огневых испытаний без снятия с испытательного стенда.

«Все испытания прошли штатно и подтвердили заложенные при проектировании двигателя характеристики», — уточнили в «Роскосмосе».

Глава госкорпорации Юрий Борисов прокомментировал результаты испытаний. «Качество и надежность продукции флагмана российского ракетного двигателестроения в очередной раз подтверждено успешными испытаниями и пусками с использованием ЖРД разработки и производства НПО Энергомаш. Предприятие сохраняет ключевые компетенции, создаваемые десятилетиями — сильная конструкторская школа, разработка двигателей и создание опытных образцов, производство мощных надежных двигателей», — подчеркнул Борисов.

Генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов отиметил, что огневые испытания фактически были испытаниями «на ресурс» всей машины, в том числе модернизированных агрегатов и узлов. «НПО "Энергомаш" выдерживает сроки по разработке и испытаниям двигателя, работающего на экологически безопасной топливной паре "нафтил-кислород"», — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора «Энергомаша». Он добавил, что в настоящий момент на предприятии идет сборка следующего двигателя этой серии.

РД-171МВ является самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире. Сейчас рассматривается возможность применения агрегата в первой ступени создаваемой ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Тяга двигателя превысит 800 тонн.

Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» получила название «Иртыш», головным разработчиком выступает РКК «Энергия». Двухступенчатая ракета, которая сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн, создается в рамках ОКР «Феникс». Ее планируется запускать с космодрома Байконур в рамках совместного с Казахстаном проекта со старта, который ранее использовался ракетами «Зенит».