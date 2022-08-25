Economist: Почему российская экономика опровергает все прогнозы пессимистов

Даже в нормальные времена российская экономика была настолько же прозрачна, пишет Economist, как сибирская метель. К тому же, сейчас не нормальные времена. После начала специальной военной операции России на Украине Центральный банк России (ЦБ) и государственное управление статистики «Росстат», практически перестали публиковать данные едва ли не обо всем, начиная от торговли и заканчивая инвестициями, утверждает британское издание. К тому же, у многих по-прежнему возникают сомнения в достоверности публикуемых данных. Инвестиционные банки перестали консультировать клиентов по российским компаниям и резко ограничили исследования, а международные организации вывели из страны своих экономистов.

В этой вьюге вспыхнули жаркие споры о том, как работает в новых условиях российская экономика. В недавнем исследовании пяти экономистов из Йельского университета, привлекшем всеобщее внимание, утверждается, что уход иностранных компаний и санкции фактически разрушают ее. Любое проявление экономической силы авторы этого исследования считают миражом.

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«Одобренные Путиным статистические данные разносят СМИ,- утверждают ученые из Йеля.- Ими пользуются при создании чересчур благоприятных для Кремля прогнозов беспечные эксперты».

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Конечно, были и оптимистичные экономисты.

«Экономика (России) не разваливается»,- пишет, например, авторитетный специалист по России Крис Уифер.

После 24 февраля ее экономика, считает Economist, перешла в свободное падение. Достаточно сказать, что рубль подешевел на четверть по отношению к доллару. Рынок ценных бумаг рухнул и заставил регуляторов остановить торги. Правительства западных стран начали вводить санкции против России, а западные компании начали сотнями уходить из России или обещали это сделать. В течение первого месяца экономисты обновили прогнозы по ВВП в сторону, естественно, снижения: вместо роста в 2022 г. на 2,5% они теперь говорили о снижении на 10%. Были и более мрачные прогнозы.

«Эксперты прогнозируют, что ВВП России в этом году снизится на 15% и сотрет все экономические успехи последних 15 лет»,- злорадствовали в Белом доме.

Участники споров с обеих сторон соглашались, что Россия переживает тяжелое время. Мощное увеличение учетной ставки весной, призванное стабилизировать обвалившийся рубль, вместе с уходом иностранных компаний отправили, по мнению Economist, экономику в рецессию. Во втором квартале ВВП сократился, по официальным данным, на 4% по сравнению со вторым кварталом 2021 года. Последствиями санкций для многих из 300 моногородов стала полномасштабная депрессия.

Однако анализ экономистами Economist данных из множества источников позволяет утверждать, что российская экономика работает лучше, чем ей предсказывали даже самые оптимистичные прогнозы. Причина в том, что продажа углеводородов привела к рекордному профиту текущего счета.

Возьмем, к примеру, опубликованный банком Goldman Sachs «показатель текущей активности», который является индикатором экономического роста в режиме реального времени. В апреле и мае он сильно снизился, хотя и не так сильно, как во время мирового финансового кризиса 2007-9 годов или даже во время вторжения на Украину в 2014 г., но затем восстановился.

Такую же картину рисуют и другие показатели. Да, имеется рецессия, но не очень сильная, по крайней мере, по волатильным российским стандартам. В июне промышленное производство снизилось, если верить результатам исследования JPMorgan Chase, на 1,8% по сравнению с июнем прошлого года. Индекс роста сектора оказания услуг, составляемый на основе опросов менеджеров, показал менее сильное по сравнению с предыдущими кризисами снижение. После снижения в первые недели, похоже, возобновился рост потребления электроэнергии. Количество железнодорожных грузов, свидетельствующее о спросе на товары, тоже устояло.

Замедлился и рост инфляции, подчеркивает Economist. В январе-марте потребительские цены выросли приблизительно на 10%. Падение рубля сделало импорт более дорогим, а уход иностранных компаний резко сократил предложение. Но сейчас, по данным Росстата, цены снижаются. Тенденцию подтверждает независимый источник, опубликованный консалтинговой компанией State Street Global Markets и фирмой по сбору данных PriceStats. В официальных заявлениях ЦБ сейчас выражает беспокойство не только по поводу инфляции, но и по поводу снижения цен.

Окрепший рубль снизил стоимость импорта и страхи россиян перед инфляцией начали слабеть. Данные Cleveland Federal Reserve, консалтинговой компании Morning Consult и профессора экономики из Брандейского университета Рафаэля Шонле показывают, что прогнозы по инфляции на следующий год снизились с 17,6% в марте до 11% в июле. Имея огромные запасы газа, Россию едва ли ждет, как Европу, скачок инфляции, связанный с ростом цен на электроэнергию.

Российским домохозяйствам помогают не только падающие цены. Конечно, рекордно низкий официальный уровень безработицы в июне – 3,9%, как утверждает Economist, не соответствует действительности. Многие компании отправили сотрудников в отпуска, причем, некоторые в неоплачиваемые, но особых признаков катастрофы на рынке труда, по крайней мере, пока не видно.

Согласно российскому сайту по поиску работы и сотрудников HeadHunter, отношение тех, кто ищет работу, к количеству вакансий выросло с 3,8 в январе до 5,9 в мае. Это, естественно, означает, что найти работу стало труднее, но затем оно немного снизилось. По данным Сбербанка, средние зарплаты летом резко выросли.

Частично потому что рынок труда выдержал удар, россияне не перестали ходить в магазины и тратить деньги. Июльские данные Сбербанка показывают, что реальные потребительские расходы в середине лета почти не изменились по сравнению с началом года.

Импорт весной резко снизился, частично по причине того, что большинство иностранных компаний перестали поставлять в Россию товары. И все же это падение оказалось не таким уж и сильным по сравнению с недавними рецессиями. К тому же импорт быстро восстановился.

Три фактора, по мнению Economist, объясняют, как России удалось опровергнуть прогнозы не только пессимистов, но и оптимистов.

Первый – политический…

Второй связан с недавней историей экономики. Министр обороны РФ Сергей Шойгу едва ли лукавил, когда в феврале, если верить Washington Post, заявил правительству Великобритании, что никто не может страдать лучше русских. Сейчас в России пятый по счету экономический кризис за последние 25 лет. Предыдущие кризисы были в 1998, 2008, 2014 и 2020 годах. Те, кому за сорок, хорошо помнят удивительные экономические потрясения, вызванные развалом Советского Союза. Люди научились приспосабливаться и выживать, а не паниковать или выходить на улицы.

Отдельные сектора российской экономики уже давно довольно сильно изолировались от западной экономики, подчеркивает Economist. Конечно, за эту изоляцию пришлось заплатить замедлением экономического роста, но сейчас она сделала нынешнюю изоляцию менее болезненной. В 2019 г. прямые иностранные инвестиции в России составляли около 30% от ВВП страны в то время, как в среднем по планете они на уровне 49%.

Перед вторжением лишь менее 0,3% работающих россиян работали на американские компании. В развитых странах эта цифра в 7 раз выше – более 2%. Россия значительно меньше других стран нуждается в сырье из-за границы. Поэтому изоляция оказалась не такой болезненной и не оказала пока большого влияния на статистику.

Третий фактор – это, конечно, углеводороды. По последним данным Международного энергетического агентства (IEA), санкции оказали ограниченное воздействие на российскую «нефтянку». После вторжения Россия продала Европе энергоносителей на 85 млрд долларов. Не очень понятно, как в связи с санкциями Москва тратит полученную валюту, но в любом случае несомненно что продажа углеводородов помогает России оплачивать не только армию и оружие, но и импорт.