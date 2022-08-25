Российские военные уничтожили пять самолетов ВСУ в Полтавской и Днепропетровской областях

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских самолетов на аэродромах в Полтавской и Днепропетровской областях.

«На аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов Воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения», — говорится в сводке российского оборонного ведомства. Потери противника в живой силе составили около 30 националистов, отмечается в пресс-релизе.

«В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины», — указывается в сообщении министерства.

В ведомстве рассказали также, что свыше 200 бойцов ВСУ уничтожены ударом ракеты «Искандер» на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. «В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе», — уточняется в пресс-релизе Минобороны РФ.

Всего с начала спецоперации российскими военными уничтожено 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5048 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Накануне, 24 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объяснил снижение темпов наступления на Украине желанием сократить число жертв среди гражданского населения. «Делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — подчеркнул министр. Он заверил, что спецоперация «идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены». В затягивании конфликта и росте числа жертв глава российского оборонного ведомства обвинил страны Запада, поставляющие оружие Киеву.