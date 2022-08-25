«Русал» бьет европейских конкурентов

Российский рынок акций открыл сегодняшние торги уверенным ростом, с лихвой откупив вчерашнюю просадку. Но уже с полудня энтузиазм покупателей затух, и Индекс Мосбиржи приступил к умеренному снижению.

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Во многом «быков» подкосил «Газпром». С утра по СМИ прошло сообщение, что Канада готова отдать Германии 5 отремонтированных турбин для «Северного потока», на что «Газпром» заявил, что в Канаде нет ни одной из этих турбин. Трейдеры теряются в догадках относительно того, что же происходит на самом деле. В таких условиях они решили сократить позиции по «Газпрому», считая, что «Северный поток» в ближайшее время не заработает на проектной мощности, следовательно, «Газпром» будет недополучать доходы.

Кроме того, в ближайшее время на рынок выйдут «новые» акции «Газпрома» в результате расконвертации АДР, многие из которых, как ожидается. Будут выставлены на продажу. По итогам дня капитализация «Газпрома» снизилась на 0,5%.

При этом техническая картина по бумаге резко ухудшилась. Акция ранее сумела пробить сопротивление 182 руб, но не смогла закрепиться над ним, и теперь тестирует эту отметку уже сверху вниз. Если уровень не устоит, то по законам технического анализа бумага должна сходить вниз.

Подешевели акции большинства нефтяных компаний. Это произошло вслед за прекращением роста цен на нефть, которые, впрочем, остаются выше $100 за баррель.

Дальнейшая динамика цен на нефть находится под вопросом. Аналитики расходятся во мнении относительно ближайшего будущего нефти: одни ждут рост выше $105, другие пророчат снижение в район $95. Теханализ говорит о большей вероятности роста котировок, нежели снижения. Но для реализации восходящего сценария нужны драйверы.

Возможно, новости придут с открывающегося сегодня в американском Джексон-Хоуле симпозиума, где завтра выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Нефтяные трейдеры ждут информации о планах США «построить» потолок цен на российскую нефть, а также и взгляда Пауэлла на перспективы американской экономики, от чего будет зависеть объем потребления топлива.

Крупнейший российский независимый производитель газа «НоваТЭК» объявил сегодня о планах выплатить дивиденды за первое полугодие. Дивидендная доходность сейчас оценивается в 4%, что не впечатлило инвесторов, и бумага закрылась снижением на 0,45%. Однако среднесрочный тренд по бумаге остается восходящим, и второе полугодие для компании обещает быть намного лучше, учитывая запредельные цены на газ и его нехватку во всем мире.

В числе лидеров роста были акции «Русала», подорожавшие на 4,7%. Акции компании очень интересны в среднесрочной перспективе в свете закрывающихся европейских конкурентов «Русала», не могущих выплавлять алюминий в условиях на порядок выросших цен на электроэнергию.

Хуже рынка были акции черных металлургов и «Норникеля».

В целом же Индекс Мосбиржи по итогам дня практически не изменился, оставшись чуть выше важного уровня 2240 пунктов. Дальнейшая динамика рынка неопределенная и будет зависеть от новостного фона и цены нефти.

Курс рубля начал день с умеренного роста, но после обеда начал снижаться. Бизнес сегодня завершил уплату основных налогов, и крупные экспортеры во второй половине дня уменьшили объем продаваемой валюты. В результате, по итогам четверга рубль отдал доллару 0,4% своей стоимости.

Пара доллар-рубль по-прежнему продолжает колебаться в боковике около отметки 60. Окончание налогового периода и «фактор пятницы» могут способствовать умеренному снижению курса рубля завтра.