Рынок акций США: объем ушел, а «реддиты» остались

Сезон отпусков и нежелание трейдеров, оставшихся в строю, рисковать до выступления председателя ФРС, продолжают убаюкивать американский фондовый рынок. Вчера отклонения основных индексов США от уровня закрытия вторника не превышали 1% – подобные дни в этом году легко сосчитать на пальцах одной руки.

Но это же способствовало тому, что прервалась серия из трех дней падения подряд, начатая еще на прошлой неделе. Жесткая риторика ФРС, которая способствовала снижению котировок, уже в прошлом. Рынок ждет новых слов, ведь сегодня начинается симпозиум центробанков в Джексон-Хоул, где завтра и выступит Джером Пауэлл. И индексы закрылись в скромном плюсе: Nasdaq Composite прибавил 0,41%, S&P 500 – 0,29%, а Dow Jones Industrial Average – 0,18%.

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А вот объемы торгов продолжили падение. И вчера они установили антирекорд. По данным Cboe Global Markets, в среду на всех биржах США из рук в руки перешло лишь 9 млрд акций против 9,54 млрд во вторник. Таких низких цифр в этом году еще не было, так что это был по всем параметрам самый вялый и тонкий рынок последнего времени.

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Вероятно, схожего титула удостоится и вся неделя. Затишье в конце августа – давняя традиция (как, к слову, и снижение в сентябре). Обороты не первый день остаются ниже средних и все падают. Обычно ежедневный объем торгов американскими акциями заметно превышает 10 млрд штук, а в июне он бывал и вдвое выше. В августе (без учета вчерашнего дня) в среднем выходило по 10,76 млрд акций в день.

На таком рынке деятельность розничных спекулянтов с известного форума WallStreetBets на платформе Reddit, давно прозванными в России «реддитами», становится особенно заметной. Во вторник их стараниями самыми активными на рынке США оказались акции Avaya Holdings – за день перешло из рук в руки 114,25 млн, хотя выпущено их всего 86,85 млн. Они взлетали на 48,8%. В среду эти акции опять подскакивали (на 21,6%), а закрыли день ростом на 14,4%. Но по объему (66,29 млн) они вчера стали лишь четвертыми.

Первое же место по активности досталось заслуженному мему – акциям проблемного ритейлера Bed Bath & Beyond. Они были известны как любимцы WallStreetBets еще в прошлом году. Но их разгоняли и этим летом. На пике 17 августа они вырастали с июльского минимума в 6,7 раз. С этих высот они рухнули ко вторнику в 3,6 раза. В среду же состоялся новый взлет.

Объем торгов акциями Bed Bath & Beyond вчера составил 116,21 млн (при выпущенных в обращение 79,96 млн). Они подскакивали на 36,3%, а закрыли день ростом на 18%. Поводом стали сообщения Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на источники о том, что компания получит новое финансирования для повышения ликвидности.

По данным Quiver Quantitative, упоминаемость акций Bed Bath & Beyond на WallStreetBets за последние сутки почти удвоилась, хотя она и так уверенно лидировала по этому параметру с 10 августа. Но после 18 августа там преимущественно жаловались на потерянные деньги, а теперь интонации стали меняться.

На 866% выросла упоминаемость на WallStreetBets производителя велотренажеров Peloton Interactive. Компания заявила, что будет продавать свою продукцию на Amazon в попытке увеличить продажи, которые упали после окончания карантина. Ее акции стали третьими по активности в США: их было куплено за день 83,4 млн штук. Немало, но хотя бы не больше, чем выпущено – это примерно соответствует четверти капитала. По итогам дня Peloton Interactive прибавила 20,36%.

Он-лайн платформу финансовых услуг SoFi Technologies упоминали вчера на WallStreetBets на 256% чаще, чем сутками ранее. Это произошло на фоне объявления президента Байдена о списании федеральных студенческих кредитов, которыми SoFi тоже занимается. Ее акции подскакивали на 11,3%, но закрыли день ростом лишь на 4,54%, став тем не менее вторыми по объему (114,01 млн штук).

За пределами этого экзотического сегмента рынка заметная активность была лишь в энергетике. Цена Brent вчера достигала $102 за баррель, так что и соответствующий сектор S&P 500 вырос на 1,2%. Остальные 10 составляющих индекса вяло колебались, прибавив в итоге от 0,04% до 0,71%. Как говорил вчера Reuters старший портфельный менеджер GLOBALT Investments Том Мартин: «Рынок выжидает своего часа – пока не получит больше информации о самых важных вещах, таких как инфляция и траектория движения ставки ФРС».