«Царь-двигатель» на зависть Маску

Государственная корпорация «Росокосмос» заявила сегодня об успешном завершении входящим в нее НПО «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко огневых испытаний доводочного двигателя РД-171МВ, предназначенного для перспективной ракеты-носителя «Союз-5». В сообщении констатируется, что данный двигатель с тягой в 806 тонн является самым мощным в мире. Полное соответствие его характеристик требованиям технического задания можно считать подтвержденным на практике. Одного этого двигателя хватит для работы первой ступени перспективной ракеты «Союз-5» грузоподъёмностью 17 тонн на низкой околоземной орбите.

Создание настоящего российского «царь-двигателя» без преувеличение является ключевым в контексте дальнейшего развития отечественных космических программ и знаковым в масштабах для аэрокосмической отрасли событием. Ведь наличием в своем распоряжении столь мощного жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) не могут похвастаться ни НАСА, ни китайское национальное космическое управление, ни даже великий и ужасный Илон Маск, вынужденный время от времени комплементарно отзываться об российском ракетном двигателестроении в публичном пространстве. Так, Raptor от Space X развивает тягу только в 203 тонны.

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Кстати, ракету «Союз-5» создатели называют «убийцей» многоразового детища Маска Falcon 9 с возвращаемой ступенью, так как выводить с помощью российского изделия грузы на орбиту будет дешевле. По грузовместимости оно превосходит американский аналог на 10-15%. Это обстоятельства могут стать решающими для «дружественных» России стран при выборе партнера для сотрудничества в космической области.

Кроме того, двухступенчатый «Союз-5» должен стать промежуточным звеном при создании сверхтяжелой ракеты, для чего могут быть использованы его первые ступени. В частности, в данном контексте речь идет о российской лунной программе и о создании собственной станции на околоземной орбите, после неизбежного в текущей геополитической ситуации ухода с МКС.

Стоит отметить, что создание нового ЖРД стало первым крупным проектом, об успешной реализации которого смог заявить новый глава Роскосмоса Юрий Борисов, перешедший недавно на этот пост с должности вице-премьера и сменивший на нем Алексея Рогозина. «Качество и надежность продукции флагмана российского ракетного двигателестроения в очередной раз подтверждено успешными испытаниями и пусками с использованием ЖРД разработки и производства НПО “Энергомаш”. Предприятие сохраняет ключевые компетенции, создаваемые десятилетиями — сильная конструкторская школа, разработка двигателей и создание опытных образцов, производство мощных надежных двигателей», — подчеркнул, комментируя итоги испытаний генеральный директор госкорпорации.

«Завершившиеся огневые испытания на разных режимах работы двигателя фактически были испытаниями “на ресурс” всей машины, в том числе модернизированных агрегатов и узлов, систем управления двигателем и аварийной защиты. Наше предприятие выдерживает сроки по разработке и испытаниям двигателя, работающего на экологически-безопасной топливной паре “нафтил-кислород”», — приводит пресс-служба Роскосмоса слова руководителя НПО «Энергомаш» Юрия Арбузова.

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История разработки РД-171МВ началась ровно 42 года тому назад. 25 августа 1980 года в СССР были проведены первые огневые испытания самого мощного двигателя советской эпохи — РД-170 с четырьмя камерами сгорания, качающимися в двух плоскостях, и двумя газогенераторами, работающими на одну турбину. Этот жидкостный четырёхкамерный ракетный двигатель на экологичной топливной паре «керосин-жидкий кислород» предназначался для сверхтяжёлой ракеты-носителя «Энергия», первая ступень которой состояла уже из четырёх боковых ускорителей, созданных в свою очередь на основе ракеты-носителя «Зенит» с унифицированными двигателями. РД-171, использовавшийся в ракетах «Зенит», отличался от РД-170 конструкцией качания камер и органами управления их отклонением, что являлось развитием технических идей, использованных при разработке «сто семидесятого».

В составе «Энергии» непосредственно РД-170 применялся лишь два раза. С его помощью на орбиту были выведены экспериментальный космический аппарат «Полюс» и легендарный многоразовый корабль «Буран». Зато в обличьях РД-171 и его модификации РД-171М экономичный и надежный, пригодный для многоразового использования двигатель верой и правдой служил отечественной космонавтике боле 30 лет. Использовался он даже в программе «Морской старт».

Дальнейшее развитие космических программ обусловило необходимость разработки промежуточного варианта ракеты-носителя, по грузоподъёмности находящегося примерно между семейством средних ракет «Союз-2» и тяжёлой «Ангарой». Им стал «Союз-5», а основой его первой ступени суждено стать современному РД-171МВ, в котором получил развитие весь потенциал предшественников. Более, чем сорокалетний путь оказался пройден не зря, считают в Роскосмосе.

Но технический прогресс не стоит на месте. На повестке дня уже новые двигателестроительные проекты. Помимо РД-171МВ, в научно-испытательном комплексе НПО «Энергомаш» в первом полугодии 2022 года проведено несколько серий огневых испытаний жидкостных ракетных двигателей РД-191 для ракеты «Ангара» и один успешный пуск ракетоносителя данного типа. Еще 10 пусков ракет «Союз» обеспечили двигатели семейства РД-107/108. Всего с начала текущего года благодаря разработанным и произведённым на «Энергомаше» двигателям осуществлено 17 успешных космических пусков.