ЦБ сообщил о снижении числа кибермошенничеств

Количество случаев хищения денежных средств во II квартале снизилось по сравнению с I кварталом на 18%, а за год — на 10,8%. В апреле-июне было зафиксировано 211,26 тыс. операций, совершенных без согласия клиента. Общий размер похищенных средств составил 2,8 млрд рублей, что на 0,5 млрд рублей меньше, чем в I квартале, следует из обзора Банка России.

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По данным ЦБ, наибольшее количество мошеннических операций было зарегистрировано при оплате товаров и услуг на поддельных сайтах (140 тыс.), при дистанционном банковском обслуживании (37 тыс.), а также посредством взаимодействия с банкоматами и терминалами (32 тыс.). При этом общий объем возмещенных гражданам средств составил всего 5% (после 6,2% в I квартале и 7,4% во II квартале 2021 года).

«За отчетный период Банк России инициировал 117 634 запроса операторам связи для принятия мер реагирования в отношении номеров телефонов, используемых в противоправных целях», — сообщили в ЦБ.

Кроме того, регулятор направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проведение проверок и снятие с делегирования 703 доменных имен в интернете, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность. Информация о 2 132 доменах была отправлена в Генпрокуратуру РФ.

