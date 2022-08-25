У россиян стало больше «свободных денег»

Объем «свободных денег» после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других необходимых услуг у россиян вырос в июле до 27% (после 26% в июне). Это следует из данных исследовательского холдинга Ромир.

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«В июле после основных трат в кошельке россиянина осталось 27% свободных денег (на 1 п.п. больше, чем в июне). Индекс свободных денег составил 80%, что по сравнению с предшествующим месяцем больше на 2%. По отношению к июлю 2021 года индекс сократился на 6%», — говорится в исследовании.

Уточняется, что для расчета индекса свободных денег за 100% принят показатель января 2019 года.

Индекс «свободных денег» холдинг рассчитывает как разницу между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Данные о доходах определяются на основе собственных расчетов Ромир и Росстата. В них входят зарплата со всеми начислениями и доплатами; пенсии, пособия, стипендии, страховые и соцвыплаты; доходы от предпринимательской деятельности и от операций с личным имуществом.

Затраты на необходимые товары и услуги рассчитываются на основе Единой панели данных Ромир. К первоочередным относятся затраты на продукты питания, непродовольственные товары повседневного спроса, жилищно-коммунальные, бытовые, медицинские услуги, а также услуги пассажирского транспорта, связи и обязательные платежи.

