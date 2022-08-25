В 2023 году штатная численность военнослужащих ВС РФ увеличится до 1,15 млн человек

Президент РФ Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил России в количестве 2 млн 39 тысяч 758 единиц, включая 1 150 628 военнослужащих.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», — говорится в документе.

Уточняется, что новый указ вступает в силу 1 января 2023 года. Кабмину поручено предусмотреть выделение Министерству обороны РФ средств из бюджета.

В прошлый раз численность российской армии менялась в ноябре 2017 года. Тогда она была установлена в количестве 1 902 758 единиц, включая 1 013 628 военных.

Помимо военнослужащих в российской армии числится гражданский персонал повара — это медицинские работники, психологи, водители и прочие специалисты. Они составляют 40% от основного состава армии, поясняет РБК.