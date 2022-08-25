В «Газпроме» сообщили, что ни одна из турбин для «Портовой» не находится на ремонте в Канаде

В настоящий момент ни одна из турбин компрессорной станции (КС) «Портовая», через которую производится прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» из России в Европу, не находится на ремонте в Канаде.

Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

«В настоящее время ни одна из турбин КС "Портовая" не находится на ремонте в Канаде», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли в интервью телеканалу CBC заявила, что Оттава готова передать Берлину пять турбин для газопровода «Северный поток», которые якобы находятся на техобслуживании в Монреале. «Мы приняли такое решение. Это именно то, о чем нас просила Германия», — сказала Жоли, добавив, что Москва «должна как можно скорее пересмотреть свой отказ» забрать уже отправленную Германии турбину Siemens.

«Газпром» из-за отсутствия турбины Siemens для КС «Портовая» был вынужден сократить поставки по «Северному потоку» до 20%. Оборудование, проходившее ремонт в Канаде, не могли вернуть из-за санкций. Позже двигатель отправили в Германию для передачи РФ, однако в начале августа российский холдинг заявил, что санкции препятствуют дальнейшей транспортировке агрегата. В компании указывают на то, что для гарантированного провоза турбины в Россию необходимы разрешения властей ЕС и Лондона.

Единственная на данный момент действующая турбина «Северного потока» будет остановлена 31 августа на трое суток в связи с ремонтом, транзит газа по магистрали в этот период производиться не будет.