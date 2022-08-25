В Нижегородской области напали на члена СПЧ Игоря Каляпина

На члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игоря Каляпина напали в Нижегородской области, сейчас он находится в больнице.

Как пишет Telegram-канал СПЧ, инцидент произошел в среду вечером, 24 августа. Нападавший пытался порезать правозащитнику лицо и задушить. «Наш коллега сумел вызвать полицию и преступника задержали», — говорится в сообщении.

В настоящий момент Каляпин находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга. «Ждем информацию от врачей», — указывается в тексте. С подозреваемым в нападении ведутся следственные действия, рассказали также в СПЧ.

Как уточняет BFM, на Каляпина напали в собственном доме. Правозащитник сумел самостоятельно вызвать медиков и полицию.

Ранее Игорь Каляпин возглавлял «Комитет против пыток»*, который после внесения в реестр НКО-иноагентов объявил о прекращении работы, отмечает «РИА Новости».

*Организация признана иностранным агентом