В России резко выросло производство золота

В России в июле увеличилось производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) на 42,2% по сравнению с июнем, сообщает Росстат.

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Как следует из доклада «О промышленном производстве в январе-июле 2022 года», по сравнению с июлем прошлого года рост производства составил 5,7%. При этом по итогам семи месяцев объем производства золота оказался на 4,1% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Абсолютных показателей по производству золота Росстат не опубликовал.

В целом Индекс промышленного производства в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Федеральной службы госстатистики, вырос на 1%.

