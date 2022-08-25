Владислав Овчинский: Более 6 тыс человек побывали на бесплатных спектаклях и концертах Моспрома

Свыше 6 тысяч человек посетили бесплатные концерты и спектакли известных российских артистов и актеров, которые состоялись в минувшем августе в рамках проекта «Моспром#вдохновляет». Об этом сообщил 25 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Подобные мероприятия на производственных площадках города помогают показать столичную промышленность и культуру в ином, непривычном свете. В рамках проекта, приуроченного ко Дню города, мы представили зрителям пять театральных поставок и уникальный концерт классической и джазовой музыки. Их посетили более 6 тысяч человек, из них около двух тысяч — сотрудники промпредприятий», — сказал Владислав Овчинский.

Общее число регистраций на культурные события Моспрома в этом году превысило 10 тысяч, а в онлайне проект посмотрели более полумиллиона человек. По словам главы департамента, большой интерес зрителей и масса их положительных отзывов помогают властям планировать новые культурные мероприятия на фабриках и заводах столицы и серьезно масштабировать этот проект.

Напомним, что на концерте «Классика встречает джаз» народные артисты Юрий Башмет и Игорь Бутман исполнили джазовые обработки известных произведений русских и зарубежных композиторов, а также классические хиты. «Люди, которые живут не в центре Москвы получили возможность прийти и увидеть живьем концерт, на который они бы никогда не попали. Они этой возможностью воспользовались, и получилось очень непосредственное, живое общение с публикой, с жителями столицы», — сказал Юрий Башмет.

В программу, помимо музыки, вошли театральные постановки классических и современных произведений. Эту серию открыл спектакль «Игроки» по пьесе Николая Гоголя. «Благодаря проекту #ОткройМоспром возникла уникальная возможность познакомить жителей Москвы, а также приезжих зрителей, с московской промышленностью через искусство», — отметил режиссер спектакля «Игроки» Илья Бледный.

А заключительным мероприятием стал спектакль «Двое на качелях» с Татьяной Арнтгольц и Григорием Антипенко по одноименной пьесе Уильяма Гибсона.

Проект «Открой#Моспром» запустили в марте 2019 года. Он объединил множество форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на промышленные предприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры. За минувшее время состоялись свыше 800 экскурсий более чем на 100 заводов города и их музеи. Часть из них — высокотехнологичная промышленность, расположенная в особой экономической зоне столицы.