Владислав Овчинский: Более 7 тыс интерактивных устройств для обучения выпустили в ОЭЗ Москвы

Компания NexTouch, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», выпустил к сентябрю более 7 тыс интерактивных устройств, которые призваны сделать процесс обучения более эффективным. Об этом сообщил 25 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Один из резидентов ОЭЗ Москвы —крупнейший российский производитель интерактивного оборудования — к началу нового учебного года реализовал более 7 тысяч высокотехнологичных устройств: программно-аппаратных комплексов, цифровых детских парт, устройств для противовирусного контроля. С их помощью дети разных возрастов смогут получать знания в формате увлекательных игр и викторин, развивать навыки работы в команде и подготовки различных проектов», — рассказал Владислав Овчинский.

Компания разрабатывает и выпускает уникальные IT-проекты, инновационные образовательные решения и интерактивные комплексы, в том числе для инклюзивного образования. С 2017 года она локализовала производство на площадке столичной ОЭЗ «Печатники».

«Налоговые льготы, на которые имеют право все резиденты, помогли предприятию эффективно перенаправить более 220 млн рублей в свое производство, где трудятся свыше 70 специалистов. За время своей деятельности компания зарегистрировала более 10 патентов в области нанотехнологий и средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

ОЭЗ «Технополис Москва» занимает 5 площадок более 223 га. На них расположены производственные корпуса площадью 550 тыс кв м. Компании-резиденты пользуются налоговыми и другими льготами. Общий объём их инвестиций в производства, локализованные в Московской ОЭЗ, превышает 75 млрд рублей.