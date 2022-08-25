JPMorgan прогнозирует для Европы к концу года глубокую рецессию

«Европа готовится войти к концу года в глубокую рецессию на фоне растущих цен на природный газ и роста учетной ставки»,- говорится в обновленном прогнозе JPMorgan.

О росте цен на газ, по мнению американского банка, красноречиво говорит, например, то обстоятельство, что доля ВВП, идущего на его импорт, превысила 6% и скорее всего вырастет еще больше.

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Нелегко приходится сейчас и Европейскому Центробанку (ЕЦБ), который вынужден бороться с ростом цен на газ и пытаться взять под контроль инфляцию.

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«Любая попытка сделать макроэкономический прогноз для еврозоны должна сейчас начинаться с изучения энергетики,- говорит один из авторов прогноза Грег Фузеси, экономист JPMorgan,- а если конкретнее, изучения цен на природный газ. С учетом же их высокой волатильности сделать этот первый шаг очень трудно».

В последние месяцы (после 24 февраля), подчеркивается в прогнозе JPMorgan, импорт энергоносителей увеличился в 4 раза с приблизительно 200 млрд евро, что составляло 1,6% ВВП еврозоны, до почти 800 млрд евро, что составляет 6,4% ВВП.

При негативной динамике поставок газа, считает Фузесит, расходы на «голубое» топливо могут вырасти приблизительно до 8,5% ВВП.

«Это, конечно же, сильный удар!»- говорит Грег Фузеси.

Он ожидает, что рост цен на газ приведет к снижению спроса и что перебои в поставках газа окажутся все же недостаточно большими, чтобы отключать предприятия.

Ситуацию для европейской экономики осложняет прямая связь между высокими ценами на газ и электроэнергию и инфляцией. Инфляция растет вместе с ростом цен на газ и энергию.

«Политикам будет трудно игнорировать следующий крупный скачок цен на энергию,- считает экономист JPMorgan.- Это значит, что со временем вероятно появится какая-то реакция властей. Однако масштабы этой реакции и ее формы предсказать трудно. Неясно, например, сумеет ли снизить негативное воздействие растущей инфляции на доходы населения прямая финансовая поддержка или понадобится воздействовать на инфляцию напрямую».

В JPMorgan считают, что каждое увеличение спотовой цены газа на 50 евро за мегаватт-час приводит к росту инфляции на 1%.

«Но и это еще не все»,- предупреждает Грег Фузеси.

Он ожидает, что к концу года рост общей инфляции на континенте превысит 10%.

Продолжающийся рост инфляции затрудняет для ведомства Кристин Лагард изменение политики в ближайшем будущем. Не исключено, что главному европейскому банку придется продолжить увеличение учетной ставки. В октябре, например, ожидается, что ЕЦБ повысит ставку на 0,5%, а в декабре – еще на 0,25%.

Если в ближайшие недели не произойдет обвала цен на газ, снижения инфляции и роста учетной ставки, то экономическая рецессия, уверены в JPMorgan, неизбежна.