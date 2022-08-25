Жара в Москве побила рекорд 34-летней давности

Температура воздуха на главной столичной метеостанции ВДНХ к полудню четверга, 25 августа, достигла 30,3 градуса. Таким образом, превышен максимум для этого дня, зарегистрированный в 1988 году.

Как пишет «Интерфакс», ровно 34 года назад в Москве было зафиксировано 29,3 градуса. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня столбики термометров в мегаполисе могут подняться до отметки в 34 градуса.

Отмечается, что абсолютный рекорд за всю 143-летнюю историю непрерывных инструментальных метеонаблюдений в столице (с 1879 года) был установлен 25 августа 1897-го, когда температура воздуха в городе достигла 33,9 градуса. По мнению специалистов, этот рекорд, скорее всего, побит не будет.

Из-за сильной жары в столичном регионе до 14:00 воскресенья, 28 августа, действует «оранжевый» уровень погодной опасности. С конца прошлой недели в Москве также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого го класса.

Мэр города Сергей Собянин призвал пожилых людей не выходить на улицу без необходимости. В столице работают более 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой.

Сам градоначальник сегодня прибыл в Рязанскую область, где бушуют лесные пожары, дым от которых доходит до Москвы и Подмосковья. По его словам, ситуация в регионе остается крайне сложной, в ближайшие дни площадь пожаров может расшириться, передает «Интерфакс». Согласно последним данным Авиалесохраны, пройденная огнем площадь под Рязанью превысила 15,1 тыс. га, увеличившись за сутки на 3,2 тыс. га.

Как рассказала «Эксперту» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, под влиянием аномально жаркой погоды находится почти вся европейская часть России, причем на севере европейской территории в отдельные дни перекрывается абсолютный максимум температуры.