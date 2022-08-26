«Аэрофлот» закажет более 320 самолетов российского производства

Гендиректор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский сообщил, что компания собирается законтрактовать 323 российских лайнера, среди которых 73 Sukhoi Superket, 210 самолетов МС-21 и 40 Ту-214.

Как рассказал Александровский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля, подготовка к эксплуатации российских машин станет главным направлением деятельности «Аэрофлота» в среднесрочной перспективе. Он отметил, что стратегия компании полностью синхронизирована с программой развития транспортной отрасли РФ до 2030 года, в соответствии с которой за этот период на рынок планируется поставить 142 самолета SSJ-NEW, 270 МС-21-310 и 70 Ту-214. Таким образом, более половины этих транспортных средств получит «Аэрофлот».

По словам Александровского, в рамках программы компании необходимо будет привлечь 3,5 тыс. дополнительных пилотов. «Также потребуется восемь полнопилотажных тренажеров, то есть это серьезный импульс для развития компании не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе», — подчеркнул глава «Аэрофлота». Он отметил, что на его памяти заказов подобного масштаба не было. В целом гендиректор «Аэрофлота» оценил ситуацию «очень позитивно и стабильно».

В июне перевозчику выделили субсидии на поддержку внутренних рейсов в размере почти 50 млрд руб., и за апрель — май «Аэрофлоту», по словам Александровского, направили 10,3 млрд. Кроме того, 15 млрд руб. выделено на возврат билетов группы. «Вся необходимая поддержка со стороны государства нами получена», — заявил Александровский.

Он указал на то, что компания получила все условия для наращивания объемов перевозок, и в ситуации, когда не работают 11 крупных российских аэропортов, а сообщение со многими зарубежными странами прервано, перевозчик сумел переориентировать спрос на другие маршруты.

«Сейчас мы летаем по 111 направлениям — это на 18 направлений больше, чем в 2021 году», — сообщил Александровский, уточнив, что загрузка лоукостера «Победа» составляет 95%, «Аэрофлота» — 91–95%.

Ранее «Эксперт» писал о том, что российские перевозчики получат очередные дополнительные субсидии, в этот раз на общую сумму 2,5 млрд руб., в связи с вынужденным возвратом пассажирам стоимости билетов на отменные из-за санкций рейсы. В частности, авиакомпании «Аэрофлот» и ее лоукостеру «Победа» направят еще 1,46 млрд руб. поддержки.