Аналитики спрогнозировали рекордный отток капитала из России в этом году

Чистый отток капитала из частного сектора РФ достиг в первом полугодии рекордных $130 млрд, а по итогам года он может превысить $200 млрд. Причем, основной вклад в вывод средств вносят домохозяйства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет BCS Global Markets (BCS GM).

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«После скачка переводов из РФ в феврале, когда отток увеличился до $3,5 млрд, контроль за движением капитала приостановил этот процесс. Однако когда ограничительные меры были частично отменены, то россияне продолжили переводить деньги за границу: в июне объем этих переводов достиг $5,2 млрд. С февраля 2022 года личные переводы россиян за границу составили $14 млрд», — следует из отчета.

По данным аналитиков, поток денежных переводов из России в Грузию, Армению и Казахстан в июне вырос в семь-восемь раз по сравнению с прошлым годом, в Узбекистан — в четыре раза.

«На фоне геополитического шока чистый отток капитала из частного сектора достиг в первом полугодии пика в $130 млрд, или 11% ВВП. Этот рост оказался более выраженным, чем в 2014 году, когда геополитическая неопределенность и санкции также привели к удвоению чистого оттока капитала — до $150 млрд», — говорится в обзоре.

Как и восемь лет назад, значительная доля оттока связана с транзакциями домохозяйств. Однако если в 2014 году чистая покупка иностранной валюты гражданами увеличилась до $30 млрд (20% оттока частного капитала), то только за первый квартал текущего года она составила $20 млрд (треть всего оттока). Во втором квартале на домохозяйства может приходиться более 60% оттока частного капитала, считают аналитики.

«Если ограничения на движение капитала со стороны властей останутся ослабленными во втором полугодии 2022 года, отток капитала может увеличиться еще на $90 млрд и в результате превысит $200 млрд. Такой масштабный отток, создающий давление на национальную валюту, станет дополнительным фактором ослабления рубля во втором полугодии — на этом фоне привлекательность китайского юаня и гонконгского доллара возрастает», — считают в BCS GM.

