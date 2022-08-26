Бизнесмен Альберт Авдолян решил объединить компании «Эльга Уголь» и «Сибантрацит»

Владелец предприятия «А-Проперти» Альберт Авдолян решил объединить свои угольные активы — компании «Эльга Уголь» и «Сибантрацит».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкий к бизнесмену источник. Информацию подтвердили в «А-Проперти».

Уточняется, что объединенная структура будет называться «УК Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ). Пост гендиректора займет Александр Исаев, который в настоящий момент руководит и компанией «Эльга Уголь», и «Сибантрацитом».

До слияния «Сибантрацит» и «Эльга Уголь» входили в десятку крупнейших угледобывающих компаний, занимая четвертое и седьмое места соответственно.

О том, что в России может появиться угледобывающий конгломерат, сопоставимый по масштабам с многолетним лидером отрасли — компанией СУЭК, — «Эксперт» писал в ноябре 2021 года.

«Эльга Уголь» занимается разработкой крупнейшего в РФ Эльгинского угольного месторождения на юго-востоке Якутии, запасы которого оцениваются более чем в 2,2 млрд т. В прошлом году компания удвоила объемы добычи — они составили 14,7 млн т угля. В 2022 году предприятие планирует добыть 20 млн т, в 2023-м — до 45 млн т. За январь — апрель текущего года «Эльга Уголь» добыла 7,3 млн т угля, что в 1,7 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года. Под управлением предприятия находится Огоджинская угольная компания, которая занимается разработкой Сугодинско-Огоджинского месторождения в Амурской области.

В группу «Сибантрацит» входят «Сибирский антрацит» и «Разрез Восточный» в Новосибирской области, а также «Разрез Кийзасский» в Кемеровской области. Объем добычи в прошлом году увеличился на 28%, составив 22,6 млн т, в том числе 14,6 млн т антрацита, который применяется в металлургической отрасли, цементной промышленности и в производстве сахара, и 8 млн т металлургического угля. Свыше 90% поставок «Сибантрацита» приходится на экспорт, главные покупатели — Китай, Индия и Южная Корея.

Альберт Авдолян консолидировал 100% «Сибантрацита» в конце июля, получив 30% от его бывшего главы Максима Барского. В октябре прошлого года они выкупили акции компании у наследников Дмитрия Босова за $1 млрд. В апреле 2022 года сообщалось, что Авдолян договорился о выкупе 5% Эльгинского угольного комплекса у «Ростеха», увеличив свою долю до 100%. После этого бизнесмен продал 20% комплекса компании «Энергогрупп» Исаева.

По мнению аналитиков, объединение «Эльга Угля» и «Сибантрацита» обеспечит синергию в области продаж и привлечет больше клиентов, а также сократит расходы на управление и упростит логистику. Отмечается, что решение актуально и в контексте текущей ситуации на российском рынке, связанной с тем что с 10 августа в Евросоюзе действует запрет на импорт угля из РФ, а компании, перенаправляющие экспорт в Индию и Турцию, столкнулись с транспортными проблемами и необходимостью делать скидки.